Preminil novinar, ki je v živo doživel usodno letalsko nesrečo Chapecoenseja 

V sporočilu za javnost na uradni spletni strani brazilskega prvoligaša so Rafaela Henzela označili za simbol klubske rekonstrukcije in dodali, da bo njegov prispevek za vedno zapisan v zeleno-bele liste klubske zgodovine. 45-letnik bi moral prav za lokalno radijsko postajo pokrivati pokalno tekmo med Chapecoensejem in Criciumo, ki pa je bila na željo domačega kluba prestavljena. Henzel je bil sicer eden od 77 ljudi na krovu leta LMI2933, na katerega se je vkrcalo tudi 19 tedanjih nogometašev Chapecoenseja. Letalo je bilo iz bolivijskega mesta Santa Cruz de la Sierra namenjeno v kolumbijski Medellin, kjer je brazilskega predstavnika čakal prvi finalni obračun južnoameriškega pokala. Letalo zaradi pomanjkanja goriva v Medellin ni nikoli prispelo.



Pokalna lovorika je bila kasneje po odločitvi južnoameriške nogometne zveze CONMEBOL Brazilcem vseeno podeljena. Henzel je o usodni nesreči 28. novembra 2016, v kateri je ugasnilo 71 življenj, leta 2017 napisal tudi knjigo. Poleg njega so nesrečo preživeli še trije nogometašiAlan Ruschel, Helio Zemper NetoinJakson Follmann ter dva člana kabinskega osebjaXimena Suarez in Erwin Tumiri.