Nogomet

Preminil predsednik italijanske Fiorentine

Firence, 17. 01. 2026 13.26 pred 34 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Rocco Commisso

Iz Fiorentine so danes sporočili žalostno novico, da je v 76. letu starosti preminil njihov predsednik Rocco Commisso. Italijansko-ameriški poslovnež je imel v lasti medijski konglomerat Mediacom, ki mu je v življenju prinesel kar 8 milijard dolarjev vredno premoženje.

Fiorentina
Fiorentina
FOTO: Profimedia

Fiorentina je v zadnjih nekaj tednih vendarle nekoliko izboljšala rezultatsko formo in splezala iz samega dna italijanskega prvenstva. Viola je bila dolgo časa brez zmage, zdaj pa na zadnjih treh tekmah ne pozna poraza. Danes pa je Firence pretresla novica o smrti predsednika Rocca Commissija, ki je klub prevzel leta 2019. Commisso je v Firence pripeljal dva nastopa v finalih konferenčne lige.

Fiorentina - West Ham
Fiorentina - West Ham
FOTO: AP

Na žalost pristašev vijolične barve jim ni uspelo dvigniti trofeje tretjerazrednega evropskega tekmovanja. Najprej jih je leta 2023 premagal angleški West Ham, leto kasneje pa jim je slavje preprečil še grški velikan Olympiakos. Lani so v četrtfinalu izločili slovensko Celje pod taktirko Alberta Riere.

Commissovo sklepno dejanje na čelu italijanskega velikana je bil poletni prestopni rok, v katerem je Violo okrepilo kar nekaj zanimivih igralcev. Najbolj izstopa prihod zimzelenega bosanskega reprezentanta Edina Džeka, ki je v italijanskem nogometu pustil velik pečat.

Poklon Roccu Commissu na Viola Parku
Poklon Roccu Commissu na Viola Parku
FOTO: Profimedia

Commisso je preminil v ZDA, v krogu ožje družine. "Z globoko žalostjo in bolečino družina Commisso, njegova žena Catherine, otroka Giuseppe in Marisa ter sestri Italia in Raffaelina, sporoča, da je umrl predsednik Rocco B. Commisso. Po dolgotrajnem zdravljenju nas je naš ljubljeni predsednik zapustil in danes vsi žalujemo za njim," so zapisali pri italijanskem klubu.

Leta 2024 je v Firencah zgradil ogromen kompleks imenovan Viola Park, ki velja za enega najmodernejših na stari celini. Commisso je v projekt vložil okoli 120 milijonov evrov. V domačih Združenih državah je bil lastnik ekipe New York Cosmos.

rocco commisso fiorentina predsednik smrt

cirenij
17. 01. 2026 14.23
Na žalost smrt pobira in ne izbira.
