Preminil predsednik italijanske Fiorentine

Fiorentina je v zadnjih nekaj tednih vendarle nekoliko izboljšala rezultatsko formo in splezala iz samega dna italijanskega prvenstva. Viola je bila dolgo časa brez zmage, zdaj pa na zadnjih treh tekmah ne pozna poraza. Danes pa je Firence pretresla novica o smrti predsednika Rocca Commissija, ki je klub prevzel leta 2019. Commisso je v Firence pripeljal dva nastopa v finalih konferenčne lige.

Na žalost pristašev vijolične barve jim ni uspelo dvigniti trofeje tretjerazrednega evropskega tekmovanja. Najprej jih je leta 2023 premagal angleški West Ham, leto kasneje pa jim je slavje preprečil še grški velikan Olympiakos. Lani so v četrtfinalu izločili slovensko Celje pod taktirko Alberta Riere. Commissovo sklepno dejanje na čelu italijanskega velikana je bil poletni prestopni rok, v katerem je Violo okrepilo kar nekaj zanimivih igralcev. Najbolj izstopa prihod zimzelenega bosanskega reprezentanta Edina Džeka, ki je v italijanskem nogometu pustil velik pečat.

