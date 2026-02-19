Preminil sloviti nemški trener Sepp Piontek

Kot aktivni igralec je nastopal za Werder Bremen v zgodnjem obdobju nemške bundeslige, z njim je leta 1965 tudi osvojil naslov prvaka v Nemčiji. Po koncu kariere zaradi poškodbe je bil trener tudi v Bremnu, vodil je še Fortuno Düsseldorf, St. Pauli in reprezentanco Haitija. Leta 1979 je prevzel dansko izbrano vrsto in se z njo sedem let pozneje uvrstil na SP v Mehiki ter tudi prišel v osmino finala.

"Sepp bo za vedno ostal v spominu kot eden najbolj cenjenih trenerjev v danski zgodovini," je sporočila danska nogometna zveza. Sepp Piontek je po kratki bolezni umrl v svoji drugi domovini, na Danskem.

Selektorsko mesto je zapustil leta 1990. Dve leti pozneje je ta država presenetljivo zmagala na evropskem prvenstvu, takrat že pod vodstvom Richarda Moeller-Nielsena, a je prav Piontek s svojim delom postavil temelje za ta uspeh.

Na Danskem je imel Piontek sloves nogometnega pionirja na reprezentančni ravni, po njegovi zaslugi se je Danska znašla na svetovnem nogometnem zemljevidu, so ob njegovi smrti zapisali danski mediji. Prav njemu pripisujejo tudi iznajdbo "danskega dinamita", napadalnega sloga igre, ki se je pozneje iz nogometa preselil še v druge ekipne športe v tej državi, predvsem rokomet, za svoj slogan pa so ga vzeli tudi danski navijači.

Tudi sicer je bil na Danskem zelo priljubljen zaradi "humorja, temperamenta in smešnega naglasa," so še zapisali pri dpa in dodali, da je bil Piontek bržkone najbolj priljubljen Nemec na Danskem.