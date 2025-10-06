Svetli način
Poškodbe razkrivajo temno plat sodobnega nogometa

Ljubljana, 06. 10. 2025 17.06 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Simon Valant
Nogomet je postal žrtev lastnega uspeha. V času, ko je koledar poln do zadnje minute, igralci pa potujejo z enega konca sveta na drugega, se zdi, da je nogometna industrija izgubila občutek za meje človeškega telesa. V zadnjih tednih so se v najmočnejših klubih Evrope vrstile poškodbe – in vse glasneje odmeva opozorilo, da to ni naključje, ampak posledica prenasičenosti tekmovalnega urnika.

V začetku oktobra se je v vrsti elitnih klubov pojavilo alarmantno število poškodb. Nogometna javnost opozarja, da je eden glavnih vzrokov za slabšo odpornost igralcev preobremenjen koledar - razširjeni turnirji, dodane tekme in prenapolnjen poletni koledar, vključno z novo, razširjeno izdajo klubskega svetovnega prvenstva.

Kloppovo preroško opozorilo

Jürgen Klopp
Jürgen Klopp FOTO: AP

O težavi, ki jo prinaša klubsko svetovno prvenstvo, je že pred začetkom opozarjal Jürgen Klopp, ki je od januarja 2025 vodja globalnega nogometa pri Red Bullu. "Tekem je preprosto preveč. Bojim se, da bomo v naslednji sezoni (op.p. sezona 2025/26) videli toliko poškodb kot še nikoli doslej. Če ne takrat, pa bodo prišle med svetovnim klubskim prvenstvom ali po njem. Za vpletene ni pravega počitka – ne fizično ne psihično," je izpostavil Nemec. 

Alarmantno število poškodb po Evropi

In res, v zadnjih dneh so klubi poročali o več odmevnih poškodbah, ki osvetljujejo problem. Chelsea ima od sedmih osrednjih branilcev poškodovanih kar pet (Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, Wesley Fofana, Josh Acheampong in Benoit Badiashile), zdaj pa so Londončani izgubili še Reecea Jamesa, ki je moral zaradi poškodbe odstopiti mesto na reprezentančnem seznamu Nicu O'Reillyju. Poleg tega trener Enzo Maresca pogreša še Cola Palmerja, Liama Delapa in Andreyja Santosa.

Enzo Maresca in Cole Palmer
Enzo Maresca in Cole Palmer FOTO: Profimedia

Parižani, ki so v finalu klubskega svetovnega prvenstva izgubili prav proti Chelseaju, imajo v svojem taboru prav tako pravo "bolnišnico". Poškodovani so namreč Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Marquinhos, Desire Doue, Fabian Ruiz in dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele

Ousmane Dembele je poškodbo staknil na tekmi proti Ukrajini.
Ousmane Dembele je poškodbo staknil na tekmi proti Ukrajini. FOTO: Profimedia

"Fizični napori so za igralce res, res naporni," je poudaril Klopp. "PSG ima nekaj poškodb, Chelsea jih ima zdaj tudi – preveč. Poglejmo, kdo je bil v finalu klubskega svetovnega prvenstva? Aha, Chelsea proti Parizu! Presenečenje! Preprosto je vsega preveč, a o tem se še ne govori dovolj – o povezavi klubskega svetovnega prvenstva s to situacijo. Nočem prinašati nesreče, nisem čarovnik. A povem vam iz svojih izkušenj – na tak način ne moremo nadaljevati v nedogled," je dejal nekdanji trener Liverpoola.

Arsenalov kapetan Martin Odegaard je zaradi poškodbe kolenskih vezi znova primoran izpustiti reprezentančne obveznosti, na seznamu poškodovanih pa se je pridružil Gabrielu Jesusu, Noniju Maduekeju, Kaiju Havertzu ter Pieru Hincapieju

Liverpool je ostal brez prvega vratarja Alissona Beckerja, ki bo manjkal več tednov, pri Barceloni pogrešajo prva zvezdnika ekipe Lamina Yamala in Raphinho, prav tako tudi Joana Garcio, Marc-Andreja ter Stegna, Gavija ter Fermina Lopeza. Načeta je tudi obramba madridskega Reala, kjer so poškodovani Antonio Rudiger, Daniel Carvajal, Trent Alexander-Arnold in Ferland Mendy, trener Xabi Alonso pa je po zadnji zmagi nad Villarrealom poudaril, da težave čutita tudi Kylian Mbappe ter Franco Mastantuono.

Nogomet brez regeneracije

Nogometni vrh torej hromi – ne zaradi pomanjkanja talenta, temveč zaradi pomanjkanja počitka. Več visokointenzivnih tekem prinaša manj časa za regeneracijo, kar posledično privede do več poškodb, ki jih igralci zaradi visokih pričakovanj niti nimajo časa dodobra zaceliti, zato se te vlečejo in ponavljajo.

Španski reprezentant in vezist Manchester Cityja Rodri je že pred časom opozoril na realne meje človeškega telesa: "Med 40 in 50 tekem je število, na katerih lahko igralec nastopa na najvišji ravni. Po tem pride do padca, saj je nemogoče ohranjati takšno fizično pripravljenost."

Toda sodobni nogomet od najboljših zahteva 60 do 80 tekem letno, kar je daleč čez optimalno mejo. Igralci so razpeti med klubske obveznosti, reprezentančne akcije, prijateljske turnirje in marketinške turneje. Trenerji pa se znajdejo v začaranem krogu: če ne igrajo z najboljšimi, tvegajo rezultate; če jih uporabljajo preveč, tvegajo izgubo ključnih mož.

Primer Ousmana Dembeleja je simptomatičen: konec maja je igral finale Lige prvakov, kmalu zatem Ligo narodov, nato pa še klubsko svetovno prvenstvo v ZDA. Komaj mesec dni po tem je že znova stal na igrišču v superpokalu – in kmalu zatem padel zaradi poškodbe.

Kot je pred leti dejal Klopp: "Nogomet je postal industrija, v kateri vsi govorijo o številkah, a pozabljajo, da te številke ustvarjajo ljudje."

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
drimtim
06. 10. 2025 18.29
+1
Enim se poškodbe nič ne poznajo saj dobivajo penale in nasprotnik rdeče kartone in lahko zmagujejo.
ODGOVORI
1 0
Kolllerik
06. 10. 2025 18.39
Dost je sodnik iz BiH ali pa recimo na smrt prestrašen sudija iz Perez lige in zadeva je rešena....
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
06. 10. 2025 17.47
+4
Ravno zaradi tega si nisem ogledal niti ene tekme minulega klubskega svetovnega prvenstva. Če že kaj, samo najboljše trenutke finalne tekme. Sem pa slišal od drugih, ki so si jih ogledali, kako so nogometaši vidno trpeli in delovali, kot, da niso bili resni med igro nogometa. Popolnoma brezveze. Resda so preplačani, ampak ritem je vseeno ubijalski. Vsi mislimo, da je enostavno igrati nogomet, ampak v bistvu ga ni. Nogometaši niso nobeni roboti. So tako človeški kot smo mi. Poškodbe so pa lahko zelo resne. Malce več spoštovanja od fife in uefe ne bi škodilo.
ODGOVORI
7 3
Lucky
06. 10. 2025 17.40
+0
Pošteno?
ODGOVORI
4 4
cripstoned
06. 10. 2025 17.20
+0
Zdaj se pa kar naenkrat govori o poskodbah.. z naskokom je v zadnjih letih imel najvec poskodb ravno real madrid...lansko celotno sezono prakticno brez obrambe v kateri so morali igrati njihovi vezni igralci ala valverde, camavinga, tchouameni...pa se nihce ni oziral nato..enako kot se ni sezono prej kjer je imel real pravtako ogromno poskodb in celo brez napadalca osvojil posteno naslov lalige in lige prvakov....zdaj pa ko se na zacetku sezone poskodujejo nekateri igralci pa takoj panika ki jo z veseljem ustvarijo mediji...hahahahaha
ODGOVORI
7 7
Kolllerik
06. 10. 2025 17.45
+1
Spet nekaj čvekaš iz svojega ozkega zornega kota, kjer vidiš samo ta tvoj real. Že kar en cajt nazaj in tudi to sezono se govori o poškodbah, ker jih je absolutno preveč. Vendar se samo govori in bojim se, da bo na čvekanju tudi ostalo... ker več ko je tekem, več denarja se obrača in denar je sveta vladar....
ODGOVORI
5 4
Sickomania
06. 10. 2025 18.11
+0
Če maš sodnike na tvoji strani si lahko privoščiš par poškodovanih , ane realovc
ODGOVORI
2 2
Dany75
06. 10. 2025 18.23
-1
pa laj blebetas ti...nimas treh cistih o nogometu...sem ti ze povedal...rože so zate!
ODGOVORI
2 3
Dany75
06. 10. 2025 18.23
-1
za kollerabico
ODGOVORI
2 3
Kolllerik
06. 10. 2025 18.41
Lahko razložiš, kaj sem zgoraj narobe napisal, ali. boš spet ostal samo na realovskem lapanju in zmerjanju?
ODGOVORI
0 0
