Poškodbe razkrivajo temno plat sodobnega nogometa

Nogomet je postal žrtev lastnega uspeha. V času, ko je koledar poln do zadnje minute, igralci pa potujejo z enega konca sveta na drugega, se zdi, da je nogometna industrija izgubila občutek za meje človeškega telesa. V zadnjih tednih so se v najmočnejših klubih Evrope vrstile poškodbe – in vse glasneje odmeva opozorilo, da to ni naključje, ampak posledica prenasičenosti tekmovalnega urnika.

V začetku oktobra se je v vrsti elitnih klubov pojavilo alarmantno število poškodb. Nogometna javnost opozarja, da je eden glavnih vzrokov za slabšo odpornost igralcev preobremenjen koledar - razširjeni turnirji, dodane tekme in prenapolnjen poletni koledar, vključno z novo, razširjeno izdajo klubskega svetovnega prvenstva.

Kloppovo preroško opozorilo

O težavi, ki jo prinaša klubsko svetovno prvenstvo, je že pred začetkom opozarjal Jürgen Klopp, ki je od januarja 2025 vodja globalnega nogometa pri Red Bullu. "Tekem je preprosto preveč. Bojim se, da bomo v naslednji sezoni (op.p. sezona 2025/26) videli toliko poškodb kot še nikoli doslej. Če ne takrat, pa bodo prišle med svetovnim klubskim prvenstvom ali po njem. Za vpletene ni pravega počitka – ne fizično ne psihično," je izpostavil Nemec.

Alarmantno število poškodb po Evropi

In res, v zadnjih dneh so klubi poročali o več odmevnih poškodbah, ki osvetljujejo problem. Chelsea ima od sedmih osrednjih branilcev poškodovanih kar pet (Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, Wesley Fofana, Josh Acheampong in Benoit Badiashile), zdaj pa so Londončani izgubili še Reecea Jamesa, ki je moral zaradi poškodbe odstopiti mesto na reprezentančnem seznamu Nicu O'Reillyju. Poleg tega trener Enzo Maresca pogreša še Cola Palmerja, Liama Delapa in Andreyja Santosa.

Parižani, ki so v finalu klubskega svetovnega prvenstva izgubili prav proti Chelseaju, imajo v svojem taboru prav tako pravo "bolnišnico". Poškodovani so namreč Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Marquinhos, Desire Doue, Fabian Ruiz in dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele.

"Fizični napori so za igralce res, res naporni," je poudaril Klopp. "PSG ima nekaj poškodb, Chelsea jih ima zdaj tudi – preveč. Poglejmo, kdo je bil v finalu klubskega svetovnega prvenstva? Aha, Chelsea proti Parizu! Presenečenje! Preprosto je vsega preveč, a o tem se še ne govori dovolj – o povezavi klubskega svetovnega prvenstva s to situacijo. Nočem prinašati nesreče, nisem čarovnik. A povem vam iz svojih izkušenj – na tak način ne moremo nadaljevati v nedogled," je dejal nekdanji trener Liverpoola. Arsenalov kapetan Martin Odegaard je zaradi poškodbe kolenskih vezi znova primoran izpustiti reprezentančne obveznosti, na seznamu poškodovanih pa se je pridružil Gabrielu Jesusu, Noniju Maduekeju, Kaiju Havertzu ter Pieru Hincapieju.

Liverpool je ostal brez prvega vratarja Alissona Beckerja, ki bo manjkal več tednov, pri Barceloni pogrešajo prva zvezdnika ekipe Lamina Yamala in Raphinho, prav tako tudi Joana Garcio, Marc-Andreja ter Stegna, Gavija ter Fermina Lopeza. Načeta je tudi obramba madridskega Reala, kjer so poškodovani Antonio Rudiger, Daniel Carvajal, Trent Alexander-Arnold in Ferland Mendy, trener Xabi Alonso pa je po zadnji zmagi nad Villarrealom poudaril, da težave čutita tudi Kylian Mbappe ter Franco Mastantuono.

Nogomet brez regeneracije

Nogometni vrh torej hromi – ne zaradi pomanjkanja talenta, temveč zaradi pomanjkanja počitka. Več visokointenzivnih tekem prinaša manj časa za regeneracijo, kar posledično privede do več poškodb, ki jih igralci zaradi visokih pričakovanj niti nimajo časa dodobra zaceliti, zato se te vlečejo in ponavljajo. Španski reprezentant in vezist Manchester Cityja Rodri je že pred časom opozoril na realne meje človeškega telesa: "Med 40 in 50 tekem je število, na katerih lahko igralec nastopa na najvišji ravni. Po tem pride do padca, saj je nemogoče ohranjati takšno fizično pripravljenost."

