PRENOS V ŽIVO: Klopp in Lampard v lov na superpokalno lovoriko s tremi napadalci

Uvod v novo klubsko sezono bo postregel z Uefinim superpokalnim obračunom med aktualnim evropskim klubskim prvakom Liverpoolom in zmagovalcem Lige Evropa v minuli sezoni, londonskim Chelseajem. Slednji je v prvem krogu domačega prvenstva utrpel hud poraz proti Manchester Unitedu, in prav zanimivo bo videti, ali je Franku Lampardu uspelo v tako kratkem času psihološko dvigniti moštvo za nov, zahteven spopad s še enim domačim rivalom. Prenos na Kanalu A in VOYO.