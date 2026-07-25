Prenova stadiona Barcelone terjala smrtno žrtev

Prenova stadiona Camp Nou se je začela junija 2023 in še vedno traja. Zdaj je začasno ustavljena, saj je po poročanjih španskih medijev v petek opoldne 54-letnik med opravljanjem dela na gradbišču utrpel udarec, ki je bil zanj usoden.

"Barcelona globoko obžaluje smrt delavca, ki je izgubil življenje v delovni nesreči med obnovitvenimi deli na stadionu Camp Nou. Klub izreka iskreno sožalje ter vso podporo njegovi družini, prijateljem in sodelavcem. Predsednik Barcelone Joan Laporta želi družini osebno izraziti sožalje in ji v imenu celotnega kluba sporoča, da ji je na voljo za kakršno koli pomoč," so pri klubu zapisali v uradni izjavi za javnost.