Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Prenova stadiona Barcelone terjala smrtno žrtev

Barcelona, 25. 07. 2026 14.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Camp Nou

V okolici stadiona Camp Nou so izginili zvoki gradbenih strojev in številnih delavcev, ki že več kot tri leta prenavljajo stadion Barcelone. Nadomestila jih je tišina, ki odraža žalovanje za 54-letnim delavcem, ki je med delom izgubil življenje. Klub je potrdil njegovo smrt.

Prenova stadiona Camp Nou se je začela junija 2023 in še vedno traja. Zdaj je začasno ustavljena, saj je po poročanjih španskih medijev v petek opoldne 54-letnik med opravljanjem dela na gradbišču utrpel udarec, ki je bil zanj usoden.

"Barcelona globoko obžaluje smrt delavca, ki je izgubil življenje v delovni nesreči med obnovitvenimi deli na stadionu Camp Nou. Klub izreka iskreno sožalje ter vso podporo njegovi družini, prijateljem in sodelavcem. Predsednik Barcelone Joan Laporta želi družini osebno izraziti sožalje in ji v imenu celotnega kluba sporoča, da ji je na voljo za kakršno koli pomoč," so pri klubu zapisali v uradni izjavi za javnost.

nogomet barcelona camp nou prenova smrt

Martinez ostro nad soigralce, Messi: 'Pokažite karakter'

24ur.com Število smrtnih žrtev požara v Kočanih naraslo na 61
24ur.com Tragedija med finalom: navijač padel v novinarsko ložo in umrl
24ur.com Trener po množični paniki v Indoneziji: Nogometaši so uničeni
24ur.com Jota ni edini nogometaš, ki je tragično umrl minuli četrtek
24ur.com Šok za nemški nogomet: Pri le 43 letih umrl predsednik Herthe Berlin
Moskisvet.com Dan pred rojstnim dnem: Umrl je legendarni nogometaš Dinama
24ur.com Znan je vzrok smrti pevca Paula Cattermola, člana skupine S Club 7
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
bibaleze
Portal
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Hrana za plodnost: kaj res pomaga in kateri miti ne držijo?
Hrana za plodnost: kaj res pomaga in kateri miti ne držijo?
Ali otrok res potrebuje hišnega ljubljenčka?
Ali otrok res potrebuje hišnega ljubljenčka?
Za svet legenda, za mamo le hči: mama Amy Winehouse o hčerini slavi in boju
Za svet legenda, za mamo le hči: mama Amy Winehouse o hčerini slavi in boju
zadovoljna
Portal
Razburila splet z izjavo o mlajšem partnerju, ki je star komaj 22 let
Znamenja, ki so najbolj kompatibilna – astrologija razkriva presenetljive pare
Znamenja, ki so najbolj kompatibilna – astrologija razkriva presenetljive pare
Poljubi lahko razkrijejo več, kot si mislite
Poljubi lahko razkrijejo več, kot si mislite
Zakaj po 40. letu tehtnica včasih laže?
Zakaj po 40. letu tehtnica včasih laže?
vizita
Portal
Naravna pot do zdravih žil: hrana, ki resnično pomaga
Zakaj se ponoči zbujate vedno ob isti uri? Razlaga, ki bo marsikoga presenetila
Zakaj se ponoči zbujate vedno ob isti uri? Razlaga, ki bo marsikoga presenetila
Znaki, ki jih nikar ne spreglejte pri tej bolezni
Znaki, ki jih nikar ne spreglejte pri tej bolezni
Sonce lahko pomaga ali škodi: kako UV-žarki vplivajo na luskavico, vitiligo in druge kožne bolezni
Sonce lahko pomaga ali škodi: kako UV-žarki vplivajo na luskavico, vitiligo in druge kožne bolezni
cekin
Portal
Nokia se vrača: nekoč kraljica telefonov, zdaj stavi na umetno inteligenco
Od supermodela do milijonarke: kako je Gisele Bundchen zgradila poslovni imperij?
Od supermodela do milijonarke: kako je Gisele Bundchen zgradila poslovni imperij?
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
moskisvet
Portal
Kdo je moški, ki je osvojil srce Katie Holmes?
Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite
Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite
Skrivnost, ki Hollywood preganja že več kot 40 let
Skrivnost, ki Hollywood preganja že več kot 40 let
Hladno varjenje: Nevidna nevarnost, ki ogroža vesoljske misije
Hladno varjenje: Nevidna nevarnost, ki ogroža vesoljske misije
dominvrt
Portal
Lastniki psov ogorčeni: morali bodo čistiti tudi pasji urin
Pamela Anderson razkriva, kako kopalnico spremeniti v najudobnejši prostor doma
Pamela Anderson razkriva, kako kopalnico spremeniti v najudobnejši prostor doma
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
okusno
Portal
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Pozabite na jabolčnega – ta štrudelj je pravi hit poletne sezone
Pozabite na jabolčnega – ta štrudelj je pravi hit poletne sezone
To je recept, ki ga vsako poletje znova išče na tisoče Slovencev
To je recept, ki ga vsako poletje znova išče na tisoče Slovencev
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
voyo
Portal
Shrek 2
IQ 160
IQ 160
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820