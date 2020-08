Prenova v Torinu: na izhodnih vratih Aaron Ramsey in Blaise Matuidi

Še en vezist, ki je na izhodnih vratih in se je bojda že dogovoril z novim delodajalcem, je izkušeni Blaise Matuidi . 33-letnik je po poročanju dobro obveščenega Fabrizia Romana po izpadu iz Lige prvakov odletel v Miami, kjer bo podpisal pogodbo s tamkajšnjim Interjem. Gre za klub, ki je v lasti Davida Beckhama in ki je šele letos prvič nastopil v elitni severnoameriški ligi MLS. Legendarni Anglež sicer Matuidija dobro pozna, saj sta si garderobo nekaj časa delila pri francoskem Paris Saint-Germainu.

Angleški mediji zato že poročajo, da je novopečeni strateg Andrea Pirlo vodstvu kluba sporočil, da nanj v prihodnji sezoni ne bo več računal. Morda tudi zato, ker Ramsey na teden zasluži vrtoglavih 280 tisoč evrov in je s tem eden najbolje plačanih nogometašev kluba, pa čeprav je v Serie A v vsej sezoni začel zgolj 11 tekem.

Aaron Ramsey je v Torino prišel lansko poletje, potem ko je kot prost nogometaš brez odškodnine zapustil londonske topničarje. Valižan je za staro doma sicer odigral 35 tekem, a predvsem v ofenzivnem smislu ni ponudil tistega, kar so navijači pričakovali. V vseh tekmovanjih je namreč dosegel zgolj štiri zadetke in eno asistenco. Poleg tega pa je imel 29-letnik vso sezono rahle težave z zdravjem, po podatkih Transfermarkta je namreč staknil kar pet različnih poškodb, kar mu zagotovo ni pomagalo k boljšim predstavam.

Angleški Mirror dodaja, da se Pirlo pred prihodnjo sezono želi znebiti še Gonzala Higuaina, Samija Khediro, Danieleja Ruganija in Mattio De Sciglia. Po drugi strani pa se od serijskih italijanskih prvakov pričakuje, da se bodo to poletje še krepili. Po dveh zaporednih predčasnih izpadih iz Lige prvakov in ob dejstvu, da se najboljša letaCristiana Ronaldabližajo koncu, je jasno, da se Juvetu čas za naskok na evropski oder počasi izteka.

Pirlo naj bi si želel nekdanjega soigralcaPaula Pogbaja, na kar je v izjavi za TuttoSport namignil nekdanji napadalecLuca Toni. "Kolikor ga poznam, vem, da si bo želel ekipo graditi iz sredine. Najboljša opcija za to bi bil Pogba. Ne vem, če je to mogoče, a bi bila Francoz zagotovo idealna okrepitev," meni Toni.