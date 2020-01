Preobrat Borussie: hat-trick Haalanda ob debiju v nemškem prvenstvu

Dortmundska Borussia je po zaslugi najnovejše pridobitve, norveškega nogometnega dragulja Erlinga Brauta Haalanda, prišla do preobrata in novih treh točk. Mladenič je ob svojem prvencu v Bundesligi dosegel hat-trick in se še bolj priljubil navijačem rumeno-črnih (3:5).

Gostovanje pri Augsburgu se za goste iz Dortmunda ni začelo po načrtih. V prvem polčasu je mrežo Borussie zatresel Florian Niederlechner, v drugem polčasu še Marco Richter. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Prednost domačih je tri minute kasneje nekoliko omilil Julian Brandt, a brez uspeha, v 55. minuti je prednost Augsburga znašala že 3:1. Pod tretji zadetek se je prav tako podpisal Niederlechner. Le minuto kasneje pa se je stanje na zelenici povsem spremenilo, v igro je namreč vstopil Erling Braut Haaland in se le tri minute po prihodu na igrišče, po podaji Jadona Sancha, prvič vpisal med strelce. Ob prihodu Norvežana se je tehtnica prevesila na stran gostov, dve minuti kasneje je njegovo delo nadaljeval Sancho, za končni razplet pa je poskrbel kar Haaland sam. V 70. minuti je vpisal že svoj drugi zadetek, izplen pa nadgradil še z zadetkom za končnih 3:5 v 79. minuti. TEKMA