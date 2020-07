Preobrat: CAS preklical prepoved, Guardiola s Cityjem še naprej med evropsko elito

To je nedvomno veliko zadoščenje za trenerja Josepa "Pepa" Guradiolo in njegove varovance, ki so si na igrišču z osvojenim drugim mestom v angleškem državnem prvenstvu na pošten način priigrali pravico za nastop v elitni druščini najboljših evropskih nogometnih kolektivov tudi v naslednji sezoni.



Spomnimo: poseben organ za finančni nadzor pri Uefi je februarja letos zaradi domnevnih kršitev finančnega fair-playa suspendiral Manchester City z dveletno prepovedjo nastopanja v evropskih tekmovanjih. Klubsko vodstvo je ostro zanikalo vsakršne obtožbe z omenjenega naslova in napovedalo pritožbo na Arbitražno športno razsodišče v Lozani, ki je na današnjem zasedanju (pričakovano) preklicalo prepoved.



"S to zmago smo si tudi matematično zagotovili nastop v elitni ligi prvakov v naslednji sezoni, s čimer smo izpolnili tisti minimalen cilj, ki si ga to moštvo, glede na prikazano v celotni sezoni, nedvomno zasluži. Za igranje proti najboljšim evropskim moštvom je potrebno ogromno odrekanja, vse ostalo pa ni v moji domeni," je po visoki prvenstveni zmagi nad Brightonom (5:0) in še pred zasedanjem CAS-a v Lozani razpredal trener Cityja Josep Guardiola.