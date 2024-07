Preobrat: Predsednik Olimpije trdi, da Elšnik ni naprodaj

Zdelo se je, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Timi Max Elšnik po več mesecih namigovanj le zapustil ljubljansko Olimpijo. Ogreli so se velikani iz nekdanje skupne države, zanimala se je italijanska Pisa, bojda celo Eintracht Frankfurt in Sevilla. Potem pa se je oglasil predsednik zmajev Adam Delius in zatrdil, da Elšnik ni naprodaj.