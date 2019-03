Preobrat Hrvaške, poker zadetkov za tulipane, poraz Stojanovićeve Latvije

V uvodnih tekmah skupine G je Severna Makedonija gostila Latvijo, Avstrijci pa so pred domačimi navijači igrali s Poljaki. Slaviša Stojanović je svojo selektorsko službo na klopi Latvije pričel s porazom. V Skopju sta za makedonsko slavje v prvem polčasu poskrbela Egzijan Alioski in Elif Elmas , poraz Latvijcev pa je v zadnjih minutah tekme skušal ublažiti Vlaceslavs Isajevs , ki je zatresel mrežo v 87. minuti. V sodnikovem podaljšku pa so Makedonci zmago še utrdili z novim zadetkom Elmasa. Na Dunaju so Poljaki presenetili Avstrijce, pod zadetek gostov se je podpisal rezervist Krzysztof Piatek .

Naši južni sosedje Hrvatje so na zagrebškem Maksimirju proti Azerbajdžanu skušali opravičiti naslov svetovnih podprvakov. Čeprav so bili domači v prvem polčasu podjetnejši, je za razočaranje v hrvaški prestolnici že v 20. minuti poskrbel Ramil Šejdaev. Slednji je utekel po desni strani in sprožil močan strel proti vratom Lovra Kalinića, žoga je oplazila Dujo Ćaleta-Cara in se od odbila v prečko ter končala v domači mreži.

Hrvatje so uspeli odgovoriti šele v 40. minuti. Po podaji s kota je prav Ćaleta-Car žogo usmeril v mrežo, Kamran Agajev jo je spretno odbil, a le do Borne Barišića, ki jo je pospravil za hrbet azerbajdžanskega vratarja. Hrvatje so zmago potrdili v 79. minuti po zaslugi Andreja Kramarića, ki je utekel z leve strani, prelisičil gostujočo obrambo in proti oddaljeni vratnici poslal močan strel za 2:1.