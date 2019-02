Preobrat: Modrić bi ostal, pri Realu ga želijo 'upokojiti' v belem dresu

O tem, da si želi ostati član Real Madrida , je Luka Modrić že govoril, zdaj so pri dnevniku ASzapisali, da želi pogodbo s Hrvatom, ki se izteče leta 2020, podaljšati tudi alfa in omega belega baleta Florentino Perez . Modrića je poleti snubil milanski Inter in zdelo se je, da si tudi Hrvat, najboljši posameznik lanskega svetovnega prvenstva, želi zapustiti stadion Santiaga Bernabeua.

Modrić je član Reala od sezone 2012/13, odigral je 287 tekem in dosegel 16 golov ter dodal še 44 podaj. Osvojil je štiri naslove v Ligi prvakov, štiri naslove svetovnega klubskega prvaka, tri evropske superpokale, en španski državni in pokalni naslov ter dva španska superpokala.

"Madrid ga je prepričal, da ostane, zdaj pa v klubu delajo na tem, da se upokoji v belem dresu," je v ponedeljek poročal madridski AS. Dodali so, da je Modrić eden najljubših igralcev predsednika Pereza, ki naj bi ukazal, da vsaj za sezono ali dve podaljšajo pogodbo s 33-letnim vezistom iz Zadra. Če bo do tega prišlo, bi se Modrić s 35 oziroma 36 leti pri kraljevem klubu najverjetneje tudi upokojil, njegova plača pa bi poskočila na tisto raven, na kateri so trenutno le najbolje plačani posamezniki Reala (kapetan Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Gareth Bale, ...).

'V glavi ima le nadaljevanje igranja v belem dresu'

"Pred meseci je Modrić še razmišljal o tem, da bi zapustil Madrid. Po neuspešnem odhodu v Inter pa je želel prositi za poletni prestop. Kljub temu so se Hrvatove želje spremenile in v glavi ima le to, da bi nadaljeval z igranjem v belem dresu," o nogometašu, ki je osvojil vse najpomembnejše posamične nagrade v minulem letu, tudi zlato žogo, še piše AS.

"Po osvojitvi zlate žoge je videl, kakšno dimenzijo ima igranje za Madrid, česa takega mu ne omogoča noben drug klub na svetu. Poleg tega njegova družina v španski prestolnici zelo uživa,"so še dodali.