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Nogomet

Preobrat: Modrić bo nadaljeval reprezentančno kariero

Zagreb, 05. 09. 2026 12.01 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Luka Modrić

Kapetan hrvaške nogometne reprezentance Luka Modrić je na seznamu igralcev, ki ga bo selektor Slaven Bilić objavil v ponedeljek za tekme v ligi narodov proti Češki, Španiji in Angliji. Modrić je selektorju Biliću in predsedniku HNS Marijanu Kustiću potrdil, da ostaja na voljo hrvaški reprezentanci za novo sezono lige narodov.

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S tem se nadaljuje legendarna reprezentančna kariera igralca Luka Modrića, ki je pustil neizbrisen pečat na svojih 202 nastopih za ognjene in Hrvaško popeljal do največjih uspehov v njeni zgodovini, so še zapisali.

Luka Modrić
Luka Modrić
FOTO: AP

"Seveda sem izjemno zadovoljen s to Lukovo odločitvijo, saj vsi vemo, kaj predstavlja in kaj pomeni za Hrvaško, tako na igrišču kot zunaj njega. Še posebej me veseli, da bova po 14 letih spet sodelovala in si delila močno ambicijo, da bi bila Hrvaška kakovostna in uspešna ekipa, ki se enakovredno kosa z najboljšimi na svetu," je dejal selektor Slaven Bilić.

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Selektor bo seznam igralcev predstavil v ponedeljek pred septembrskim zborom za tekme proti Češki (26. septembra v Pragi), Španiji (29. septembra v Sevilli), Angliji (3. oktobra na Reki) in ponovno Španiji (6. oktobra v Splitu).

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