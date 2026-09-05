Preobrat: Modrić bo nadaljeval reprezentančno kariero

S tem se nadaljuje legendarna reprezentančna kariera igralca Luka Modrića , ki je pustil neizbrisen pečat na svojih 202 nastopih za ognjene in Hrvaško popeljal do največjih uspehov v njeni zgodovini, so še zapisali.

"Seveda sem izjemno zadovoljen s to Lukovo odločitvijo, saj vsi vemo, kaj predstavlja in kaj pomeni za Hrvaško, tako na igrišču kot zunaj njega. Še posebej me veseli, da bova po 14 letih spet sodelovala in si delila močno ambicijo, da bi bila Hrvaška kakovostna in uspešna ekipa, ki se enakovredno kosa z najboljšimi na svetu," je dejal selektor Slaven Bilić.