Preobrat na Camp Nou: Xavi bo vodil Barcelono tudi v naslednji sezoni

Po sestanku, ki ga je 44-letni katalonski strokovnjak opravil s predsednikom kluba Joanom Laporto in športnim direktorjem Decom, so vsi vpleteni sprejeli soglasno odločitev, da je to najboljša rešitev v danem trenutku. Xavi bo tako oddelal obstoječo pogodbo do njenega izteka, 30. junija 2025.

Čeprav je letošnja sezona vse prej kot uspešna, Barcelona je namreč izpadla v četrtfinalu Lige prvakov proti Paris Saint Germainu, v domačem prvenstvu pa je po zadnjem porazu na El clasicu proti madridskemu Realu bržkone ostala tudi brez možnosti za naslov španskega državnega prvaka, so v upravnem odboru kluba očitno ocenili, da Xavi dobro opravlja svoje delo.