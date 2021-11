Preobrat na južnoameriškem obračunu – Messi pripravljen, Neymar zaradi poškodbe izpušča derbi

Zvezdnik PSG-ja Neymar je zaradi bolečin v stegnu, ki jih je začutil na ponedeljkovem treningu, primoran izpustiti južnoameriški clasico. Brazilija bo gostovala v Argentini, kvalifikacije za svetovno prvenstvo pa bi lahko dale tudi že drugega potnika. V kolikor Argentina zmaga in glede na ostale izide, bi si lahko tako poleg Brazilije že zagotovila mesto na mundialu, ki bo prihodnje leto v Katarju.

Sprva so se pojavljala namigovanja o tem, da naj bi obračun izpustil argentinski napadalec Lionel Messi, toda iz tabora Gavčev so potrdili, da je zvezdnik pripravljen in da bo na tekmi zaigral. Spomnimo, igralec je zaradi poškodbe kolena izpustil zadnji dve tekmi Parižanov, na zadnjem dvoboju pa je za reprezentanco odigral zgolj 15 minut. Argentinski selektor Lionel Scaloni pa je v ponedeljek potrdil, da bo šestkratni dobitnik zlate žoge del ekipe za tekmo z Brazilijo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kmalu po tem, ko je Scaloni potrdil, da bo Messi na voljo, je brazilska nogometna konfederacija objavila izjavo, v kateri je sporočila, da je Neymar "poročal, da je negotov" glede možne poškodbe, ki je povzročila bolečine v levem stegnu. Ljubitelji nogometa, ki so se veselili obračuna dveh zvezdnikov in soigralcev pri PSG-ju, pa so tako morebiti nekoliko razočarani, kajti tako kot je veliko njuno prijateljstvo, tako je veliko tudi njuno rivalstvo, ko gre za tekme takšnega kova in vsi ljubitelji nogometa to vsekakor z navdušenjem spremljajo.

29-letnik je sicer svoji reprezentanci pomagal in odigral celih 90 minut, potem ko je ta v četrtek premagala Kolumbijo z rezultatom 1:0, sodeloval pa je tudi pri odločilnem zadetku, ki ga je dosegel Paqueta. "Zaradi poškodbe stegna Neymar ta torek ne bo igral proti Argentini na kvalifikacijah za SP," so sporočili iz kluba. "Neymar ni odpotoval v Argentino s preostalo brazilsko reprezentanco, v Francijo pa se bo vrnil to sredo."