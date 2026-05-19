Preobrat: Neymar se po poltretjem letu vrača v reprezentanco

Selektor brazilske nogometne reprezentance Carlo Ancelotti je Neymarja uvrstil na seznam 26 igralcev za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Pred časom so se pojavili dvomi o telesni pripravljenosti 34-letnega napadalca, zato ga Ancelotti marca ni izbral za zadnji dve mednarodni tekmi. "Neymar lahko gre na svetovno prvenstvo - če bo stoodstotno zdrav," je takrat dejal Italijan.

Neymar FOTO: AP

Neymar je zadnje od svojih 128 nastopov za rekordne svetovne prvake odigral pred dvema letoma in pol: oktobra 2023 si je zvezdnik, nagnjen k poškodbam, med porazom (0:2) proti Urugvaju v kvalifikacijah za mundial natrgal križne vezi v kolenu. Od takrat se Neymar nikoli ni vrnil v prejšnjo formo. Savdski klub Al-Hilal mu je januarja 2025 dovolil oditi kot prost igralec, da se je lahko v Braziliji pridružil svojemu domačemu klubu Santosu.

Leta 2017 je PSG za Neymarja odštel Barceloni rekordno ceno 222 milijonov evrov. "Neymar je izboljšal svojo telesno pripravljenost; na tem svetovnem prvenstvu bo za nas pomemben igralec," je na novinarski konferenci dejal selektor. Šestinšestdesetletni italijanski trener je o izboru Neymarja dodal: "Ima izkušnje na tej ravni tekmovanja, naklonjenost naše ekipe in lahko ustvari boljše vzdušje v garderobi."

Carlo Ancelotti FOTO: AP