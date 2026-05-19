Nogomet

Preobrat: Neymar se po poltretjem letu vrača v reprezentanco

Rio de Janeiro, 19. 05. 2026 07.32 pred eno minuto 2 min branja 0

M.J. STA
Neymar

Neymar, ki ga vso kariero pestijo poškodbe, je moral na potrditev izbora v brazilsko reprezentanco za svetovno prvenstvo čakati do zadnje minute. Zdaj je v postavi. Štiriintridesetletni Neymar je nazadnje igral za reprezentanco pred dvema letoma in pol.

Selektor brazilske nogometne reprezentance Carlo Ancelotti je Neymarja uvrstil na seznam 26 igralcev za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Pred časom so se pojavili dvomi o telesni pripravljenosti 34-letnega napadalca, zato ga Ancelotti marca ni izbral za zadnji dve mednarodni tekmi. "Neymar lahko gre na svetovno prvenstvo - če bo stoodstotno zdrav," je takrat dejal Italijan.

Neymar je zadnje od svojih 128 nastopov za rekordne svetovne prvake odigral pred dvema letoma in pol: oktobra 2023 si je zvezdnik, nagnjen k poškodbam, med porazom (0:2) proti Urugvaju v kvalifikacijah za mundial natrgal križne vezi v kolenu. Od takrat se Neymar nikoli ni vrnil v prejšnjo formo. Savdski klub Al-Hilal mu je januarja 2025 dovolil oditi kot prost igralec, da se je lahko v Braziliji pridružil svojemu domačemu klubu Santosu.

Leta 2017 je PSG za Neymarja odštel Barceloni rekordno ceno 222 milijonov evrov. "Neymar je izboljšal svojo telesno pripravljenost; na tem svetovnem prvenstvu bo za nas pomemben igralec," je na novinarski konferenci dejal selektor. Šestinšestdesetletni italijanski trener je o izboru Neymarja dodal: "Ima izkušnje na tej ravni tekmovanja, naklonjenost naše ekipe in lahko ustvari boljše vzdušje v garderobi."

Brazilija se bo na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v skupini C 14. junija pomerila z afriškim prvakom Marokom. Šest dni pozneje se bo selecao pomeril z avtsajderjem Haitijem, nato 25. junija sledi še obračun s Škotsko.

