Preobrat? Očitno se pri Olimpiji spet nekaj 'kuha? Boromisa na izhodnih vratih

Gorana Boromiso so uradno kot športnega direktorja Olimpije predstavili 11. avgusta 2022. To vlogo je 38-letni Hrvat opravljal že od 1. julija 2022, po odhodu Mladena Rudonje. Nekdanji nogometaš je deloval tudi kot trener, izkušnje ob terenu pa je kot koordinator nabiral pri zagrebškem Dinamu, kjer je bil zadolžen za sektor trenerjev in skavting igralcev. "Vsem zeleno-belim navijačem želim sporočiti, da do načrtovanega podaljšanja pogodbe z našim športnim direktorjem Goranom Boromiso ni prišlo, kljub predhodnim napovedim," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost.

"Gospodu Boromisi je bila ponujena najboljša pogodba, kar jih je kadarkoli prejel športni direktor NK Olimpija Ljubljana. Ponudba je temeljila tudi na priznanju za dosežene rezultate v zadnjih letih. Kljub temu gospod Boromisa te ponudbe na moje presenečenje ni sprejel," še piše predsednik Adam Delius.

Adam Delius

Kot je dosedanji športni direktor povedal predsedniku kluba v osebnem pogovoru, si Boromisa želi v prihodnje več časa posvetiti družini. "V najinem osebnem pogovoru mi je zaupal svojo veliko željo, da bi v prihodnje več časa posvetil svoji družini. Iz teh razlogov me je najprej prosil za čas za razmislek, kmalu zatem pa tudi za razrešitev s funkcije, ob čemer se je zahvalil za izkazano zaupanje in korektno sodelovanje skozi leta."

Boromisa je kot športni direktor Olimpijo popeljal do dveh naslovov državnih prvakov, se poslavlja iz zmajevega gnezda.

Goran Boromisa