Nogomet

Preobrat? Očitno se pri Olimpiji spet nekaj 'kuha? Boromisa na izhodnih vratih

Ljubljana, 05. 04. 2026 12.37 pred 23 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
M.J.
Ker so pri zmajih sredi tedna odslovili Zorana Zeljković, je ekipo na derbiju vodil kar športni direktor Goran Boromisa.

Goran Boromisa zapušča tabor ljubljanske Olimpije. Kazalo je, da bo vodstvo kluba s športnim direktorjem nadaljevalo sodelovanje, toda v zadnjem hipu je prišlo do preobrata in Boromisa ne bo več vodil kadrovsko politiko nogometnega kluba iz slovenske prestolnice.

Gorana Boromiso so uradno kot športnega direktorja Olimpije predstavili 11. avgusta 2022. To vlogo je 38-letni Hrvat opravljal že od 1. julija 2022, po odhodu Mladena Rudonje. Nekdanji nogometaš je deloval tudi kot trener, izkušnje ob terenu pa je kot koordinator nabiral pri zagrebškem Dinamu, kjer je bil zadolžen za sektor trenerjev in skavting igralcev. "Vsem zeleno-belim navijačem želim sporočiti, da do načrtovanega podaljšanja pogodbe z našim športnim direktorjem Goranom Boromiso ni prišlo, kljub predhodnim napovedim," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost. 

"Gospodu Boromisi je bila ponujena najboljša pogodba, kar jih je kadarkoli prejel športni direktor NK Olimpija Ljubljana. Ponudba je temeljila tudi na priznanju za dosežene rezultate v zadnjih letih. Kljub temu gospod Boromisa te ponudbe na moje presenečenje ni sprejel," še piše predsednik Adam Delius.

Adam Delius
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Kot je dosedanji športni direktor povedal predsedniku kluba v osebnem pogovoru, si Boromisa želi v prihodnje več časa posvetiti družini. "V najinem osebnem pogovoru mi je zaupal svojo veliko željo, da bi v prihodnje več časa posvetil svoji družini. Iz teh razlogov me je najprej prosil za čas za razmislek, kmalu zatem pa tudi za razrešitev s funkcije, ob čemer se je zahvalil za izkazano zaupanje in korektno sodelovanje skozi leta."

Boromisa je kot športni direktor Olimpijo popeljal do dveh naslovov državnih prvakov, se poslavlja iz zmajevega gnezda. 

Goran Boromisa
FOTO: Damjan Žibert

"Naša skupna pot pri NK Olimpija Ljubljana je bila zaznamovana z vzponi in padci, z zmagami in porazi ter z dobrimi in slabimi odločitvami. To je bilo obdobje številnih izzivov, ki so zahtevali nenehno iskanje rešitev. V tem času se je razvilo tudi prijateljstvo, vendar včasih pride trenutek, ko je treba prijatelju dovoliti, da odide, ko spoznaš, da cilji in priložnosti ne vodijo več v isto smer kot vizija uspeha. Zaradi nastalih okoliščin bodo tekoče kadrovske zadeve prešle v pristojnost novega športnega direktorja."

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

alenka.NN
05. 04. 2026 14.58
Spet neka kuhinja zadaj....očitno je nekdo ostal brez posla in sedaj treba nekoga ''spoditi'', da da TA dobi delo....itak, da vemo kdo je trenutno na ''suhem''
Sl0venc
05. 04. 2026 14.19
Olimpija je taka kot cela naša nogometna zveza. Za ukinit.
alenka.NN
05. 04. 2026 14.59
mislim, da je treba ukiniti neko drugo ''združbo'' pred Olimpijo...
Necenzura
05. 04. 2026 14.05
Po poti Domžal
John273737
05. 04. 2026 13.38
Nk Cirkus Ljubljana
