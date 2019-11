Preobrat v Bergamu: Juventus na krilih Higuaina porazil Atalanto

Pri Atalanti je gostovala stara dama iz Torina, a brez prvega klubskega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki je zaradi poškodbe ostal doma. V spodbudo svojim soigralcem je na družabnih omrežjih le zapisal, da je povsem osredotočen na okrevanje, zavoljo čimprejšnje vrnitve na zelenice. Tudi slovenski reprezentant Josip Iličić ni mogel pomagati svojim soigralcem, zaradi rdečega kartona na tekmi s Cagliarijem je namreč tekmo spremljal s tribun.

TEKMA

Atalanta je bila v prvem polčasu podjetnejša, že v uvodnih minutah se je domačim ponudila lepa priložnost za izenačenje, ko je bil z glavo po predložku nevaren Berat Djimsiti. Tudi v Juventusu so si priigrali nekaj lepih priložnosti, najbliže so bili ob prostem strelu Paula Dybale, ki je romal tik ob levi vratnici. Že v 18. minuti se je na hudi preizkušnji znašel Wojciech Szczesny, saj si je Atalanta po roki Samija Kheidire, priigrala strel z bele točke. Poljski vratar, ki je imel, tako kot številni njegovi soigralci, to popoldne na licu rdeč madež v podporo ženskam, ki so žrtve nasilja, pa si je kmalu lahko oddahnil, saj je Musa Barrow z žogo zatresel le prečko.