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Nogomet

Preobrat v dopinški aferi: Ukrajincu prižgali zeleno luč za vrnitev

London, 31. 07. 2026 19.42 pred 9 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
S.V. STA
Mykhailo Mudryk

Ukrajinski nogometaš Chelseaja Mihajlo Mudrik je dobil dovoljenje za nadaljevanje kariere, potem ko sta Angleška nogometna zveza (FA) in Svetovna protidopinška agencija (WADA) ugodili njegovi pritožbi na štiriletni suspenz. Krilnega igralca so kaznovali zaradi pozitivnega dopinškega testa in bi moral biti odsoten z igrišč do decembra leta 2028.

25-letni ukrajinski reprezentant je bil pozitiven na prepovedano snov meldonij, trdil pa je, da ga ni zaužil zavestno.

FA prej ni nikoli razkrila podrobnosti primera, ker je njihov protidopinški program strogo zaupen. Vendar pa je njena petkova izjava potrdila, da je bil Mudrik na testu zunaj tekmovanja pred reprezentančno akcijo oktobra 2024 pozitiven na meldonij, ki lahko poveča dihalno zmogljivost in vzdržljivost. FA je dejala, da je test pokazal nizko koncentracijo prepovedanega zdravila za srčno-žilne bolezni.

Mihajlo Mudrik
Mihajlo Mudrik
FOTO: AP

A od takrat so bile pri tehničnem dokumentu Svetovne protidopinške agencije (Wada) glede meldonija uvedene spremembe. Te niso retroaktivne, a če bi Mudrikov test opravili danes, koncentracije meldonija v vzorcu ne bi zabeležili.

Mudrik in FA sta tako zdaj s soglasjem Wade rešila pritožbeni postopek in nogometašu omogočila vrnitev na igrišča.

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KOMENTARJI3

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petb
01. 08. 2026 14.11
Vse skupaj mi je podobno "oranžnemu" kartonu ameriškega igralca na svetovnem prvenstvu.
Odgovori
0 0
osiveli_ritmični_gimnastik
31. 07. 2026 21.56
vse razn pameti, kajne
Odgovori
0 0
periot22
31. 07. 2026 21.41
Na tem svetu se da čisto vse kupiti!
Odgovori
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