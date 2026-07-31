Preobrat v dopinški aferi: Ukrajincu prižgali zeleno luč za vrnitev

25-letni ukrajinski reprezentant je bil pozitiven na prepovedano snov meldonij, trdil pa je, da ga ni zaužil zavestno.

FA prej ni nikoli razkrila podrobnosti primera, ker je njihov protidopinški program strogo zaupen. Vendar pa je njena petkova izjava potrdila, da je bil Mudrik na testu zunaj tekmovanja pred reprezentančno akcijo oktobra 2024 pozitiven na meldonij, ki lahko poveča dihalno zmogljivost in vzdržljivost. FA je dejala, da je test pokazal nizko koncentracijo prepovedanega zdravila za srčno-žilne bolezni.