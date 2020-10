Preobrat v obdobju koronavirusa: Real varčeval kot že dolgo ne

"Los Blancosi" so bili pod patronatom gradbenega mogotca Florentina Pereza v predhodnih prestopnih rokih še kako zapravljivi, a je pandemija naredila svoje in upravo 'belega baleta' prisilila v bolj racionalno poslovanje in posledično kadrovanje. Če k temu dodamo še velikopotezne načrte glede obnove kultnega Santiaga Bernabeua ter veliko željo predsednika Pereza in trenerja Zinedina Zidana o nakupu zvezdnika Paris Saint Germaina Kyliana Mbappeja, je povsem razumljiv preobrat v miselnosti odgovornih mož za kadrovsko politiko v vrstah 13-kratnega evropskega klubskega prvaka.



Real je na drugi strani, to velja izpostaviti, močno zmanjšal število nogometašev na plačilnem seznamu, s čimer je - kot navaja madridska Marca - privarčeval okoli 110 milijonov evrov. Tu govorimo o igralcih, kot so: Javi Sanchez, Borja Mayoral, Achraf Hakimi, Sergi Reguilon, Oscar Rodriguez, Dani Gomez in Jorge de Frutos ter še o nekaterih, ki so bili bodisi na posodi bodisi jih je vodstvo kluba prodalo (Pablo Rodriguez, Alvaro Martin, Franchu, Javi Hernandez, Fran Garcia, Martin Calderon, Miguel Baeza, Sergio Lopez, Manu Hernando in Soro).

In če za češnjo na vrhu torte dodamo še posodi Jamesa Rodrigueza in Garetha Bala v Everton oziroma Tottenham, je Real samo na njunih plačah privarčeval dodatnih 40 milijonov evrov.