Preobrat v Parizu: Wijnaldum želi zapustiti francosko klop

Georgino Wijnaldum je bile eden izmed najbolj razvpitih prestopov v poletnem roku, po tem, ko je zavrnil ponudbo Barcelone in se pridružil PSG-ju. Kritike v Parizu ne pojenjajo. Njegov doprinos klubu ni tisto, kar so pričakovali. Nekdanjega vezista Liverpoola naj bi želeli zamenjati, nekateri pa pravijo, da zanj že iščejo ustrezno zamenjavo. Eno od imen, ki se pojavlja, je igralec Interja Marcelo Brozović . Po poročanju TeamTolka pa naj bi bil nad odhodom navdušen tudi sam. Odločitev, da se je pridružil francoskemu velikanu, naj bi obžaloval, klub pa naj bi želel zapustiti že v zimskem prestopnem roku.

Dejstvo je, da se je v Parizu težko znašel. Na 14 tekmah je dosegel zgolj zadetek, kar se je zgodilo prejšnji teden proti Lensu. V oktobrskem intervjuju je povedal: "Ne morem reči, da sem popolnoma srečen, saj situacija ni takšna, kot sem si želel … Ampak to je nogomet in s tem je treba shajati. Jaz sem borec, ostati moram pozitiven in trdo delati, da se stvari spremenijo. V zadnjih letih sem veliko igral, vedno sem bil odlično pripravljen ter v dobri formi. Sedaj je situacija drugačna, na to se je treba privaditi." Kljub temu, da je bil prepričan, da se je treba razmeram prilagoditi, je sedaj jasno, da si želi zapustiti prestolnico mode – naslednja želja pa je ponovno Premier liga. Newcastle je prva ekipa, ki je že pokazala interes, nekateri viri poročajo, da naj bi tudi že stopili v stik z igralcem. Njegova morebitna vrnitev bi pomenila, da bi se vrnil v klub, v katerem je igral v sezoni 2015/16. Toda to je vseeno malo verjetno. Klub na angleški lestvici zaseda predzadnje mesto in trepeta pred morebitnim izpadom.