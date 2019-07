Preobrat v Realu: Jamesu so sporočili, da ostaja galaktik, Bala ni na spisku za Audi Cup

" Real Madrid je Jamesa obvestil, da ga ne bo prodal niti oddal na posojo in da ostaja v klubu," pišejo pri španskem Asu, kjer se sklicujejo na vire znotraj kluba. Svoje naj bi naredila huda poškodba Marca Asensia in hud poraz Reala proti Atleticu na pripravljalni tekmi z Atleticom (3:7). James - povezovalo se ga je prav z Atleticom in Napolijem - se je sicer v ponedeljek vrnil na trening v Real, pri katerem je treniral prvič po 787 dnevih. Zadnji trening z Realom je pred tem opravil 2. junija 2017 v Cardiffu, kjer ga je Zidane nato ni uvrstil niti na klop za rezerve na finalni tekmi z Juventusom.

Perez se je očitno odločil, da bo Jamesu dal prednost pred Baleom, ki ga Zidane ni uvrstil v kader za pripravljalni turnir Audi Cup. Na seznamu za tekmovanje v Münchnu ni niti poškodovanih Luke Jovića in Thibauta Courtoisa. Bale je bil sicer blizu prestopa na Kitajsko, a do realizacije ni prišlo, Balov agent Jonathan Barnett pa je za ESPN FC povedal, da je za vse kriv Real Madrid, ki da se je premislil v zadnjem trenutku. Real bi s prodajo Bala privarčeval kar 100 milijonov evrov, saj ima Valižan še triletno pogodbo z galaktiki. Na Kitajskem so Balu ponujali kar 22 milijonov evrov na sezono. A po preklicu pogajanj s kitajskim Jiangsujem se je zdelo, da bo Bale ostal član belega baleta. Sledilo je novo presenečenje, saj ga Zidane ni uvrstil v postavo za Audi Cup. Po poročanju Daily Maila naj bi za to bil kriv kar Valižan sam, saj naj bi vodilnim možem kluba dejal, da "ni preveč zainteresiran za potovanje v München".