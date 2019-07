Preobrat vseh preobratov: Real ustavil Baleov prestop

Po tem, ko si je celo trener članskega moštva Real Madrida, legendarni Zinedine Zidane, javno zaželel, da bi Gareth Balečimprej zapustil klub, je najverjetneje tudi po zaslugi hude poškodbe Marca Asensiaprestop v Jiangsu Suning v zadnjem hipu padel v vodo, poroča britanski BBC. Zidane svojega zvezdniškega varovanca ni uvrstil v nobeno od začetnih postav na začetku priprav, tudi ob nedavnem potopu na derbiju z Atletico Madridom v New Jerseyju (3:7), ko je Bale s smejanjem na klopi in po prihodu v igro še dodatno razhudil nezadovoljne navijače "belega baleta".

BALE

30-letnik iz Cardiffa v Madridu igra od leta 2013, ko je za rekorden 101 milijon evrov prestopil iz vrst londonskega premierligaša Tottenhama. Na Real ga sicer veže še triletna pogodba, v klubu pa ga vse do dogovarjanja z Jiangsujem niso želeli spustiti brez odškodnine. Bale je v dresu Reala osvojil štiri naslove v Ligi prvakov, en državni in pokalni naslov, tri evropske superpokale in tri naslove klubskega svetovnega prvaka. V številnih finalnih tekmah v omenjenih tekmovanjih je dosegel ključne zadetke, a bil zaradi ponavljajočih se težav s poškodbami pogosto tarča kritik, ki so se še okrepile ob rezultatskem padcu Reala in dejstvu, da mu ni uspelo konkretneje prevzeti vloge prve violine ekipe po lanskem slovesu Cristiana Ronalda.

Agent že napovedal 'slabe novice'

Venomer je bil na Iberskem polotoku na tapeti tudi Valižanov odnos do druge domovine, saj še vedno ne govori tekoče španščine, raje kot druženje s soigralci pa pogosto izbere igranje golfa. V zadnjih štirih sezonah je sicer začel zgolj 79 tekem v španski primeri Division, v minuli sezoni pa je odigral 42 tekem za Real, čigar navijači so ga večkrat izžvižgali. Ko se je marca na klop vrnil Zidane, je Baleov agent Jonathan Barnettjavno dejal, da so to "slabe novice" za njegovega varovanca in Francoz od tedaj naprej z Otočanom res ni najbolje sodeloval ter bil zaradi mačehovskega odnosa tudi sam tarča kritik v medijih.

Minulo sezono, ki je bila za Real po dveh menjavah trenerjev ena najslabših v tem tisočletju, je Bale sklenil na klopi članskega moštva, ki je utrpelo 12 porazov in zbralo vsega 68 točk na tretjem mestu Primere, kjer je naslov spet osvojila Barcelona, in sicer s kar 19 točkami pred Realom. "Beli balet" je hitro končal tudi z nastopi v Ligi prvakov, kjer je sicer lovil rekordni 14. in četrti zaporedni naslov, Ajax je bil od Madridčanov boljši v osmini finala.