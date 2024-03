Preostale vstopnice za tekmo proti Portugalski pošle v štirih minutah

"Izjemno zanimanje je botrovalo rekordni prodaji letnih vstopnic v fazi preprodaje in ekspresni razprodaji stadiona ob sprostitvi posamičnih vstopnic za tekmo s Portugalsko. Ob začetku prodaje posamičnih vstopnic je spletno stran obiskalo 140.000 oseb, čakalna vrsta za nakup vstopnic pa je presegla številko 5000. Vse vstopnice so posledično pošle v pičlih štirih minutah," so sporočili z NZS.

Slovenija bo sicer letos igrala na evropskem prvenstvu v Nemčiji, na tem bo v skupini C, kjer jo 16. junija v Stuttgartu čaka tekma z Danci, 20. junija v Münchnu s Srbi in 25. junija v Kölnu z Angleži. V čakanju na evropsko prvenstvo bo selektor pripravljenost igralcev preverjal tudi s prijateljskimi tekmami, ob že omenjeni Portugalski bo prva 21. marca v Valletti proti Malti, tretja 4. junija proti Armeniji in zadnja 8. junija proti Bolgariji. Tudi zadnja dva obračuna bosta v Stožicah.