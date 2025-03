Prepir Salaha in Alexandra Arnolda pred ključnim obračunom Lige prvakov

Na treningu pred povratnim obračunom so kamere ujele krajši prepir med Trentom Alexandrom Arnoldom in Salahom. Egipčan je na posnetku pritekel k mlajšemu soigralcu in ga z roko odrinil. Alexander Arnold je jezno pristopil h kolegu in mu nekaj zažugal. Salah se je nasmehnil, ampak ni odstopal od agresivnega pogovora, njegovi soigralci pa so ga držali nazaj. Njun pogovor se je nadaljeval na poti z zelenice, pred kamerami pa ni prišlo do fizičnega obračuna.