Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Preplah v Barci, še bolj pa v taboru furije: Yamal izgubljen do konca sezone, kaj bo s SP?

Barcelona, 23. 04. 2026 08.01 pred 15 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Lamine Yamal

Pet tekem pred koncem španskega prvenstva razlika med Barcelono in Real Madridom ostaja devet točk. Madridčani so vpisali tri točke proti Alavesu (2:1), Barcelona pa proti Celti (1:0), a je ostala brez prvega zvezdnika Lamina Yamala, ki si je poškodoval stegensko mišico. Španski mediji špekulirajo, da je zanj sezona bržkone že končana, sprašujejo pa se tudi, kako bo z njegovim nastopom na mundialu za furijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lamine Yamal se je poškodoval pri izvedbi najstrožje kazni v 40. minuti, ko je sicer premagal vratarja gostov, a se ob tem ni veselil, temveč obležal na zelenici. V spremstvu zdravniškega osebja Barcelone je odšel v slačilnico, prve informacije o poškodbi stegenske mišice pa niso spodbudne.

Preberi še Real Madrid še sanja o španskem naslovu

Po poročanju različnih katalonskih medijev, med njimi Sporta in El Munda Deportiva, ima natrgano mišico, kar pomeni, da je zanj sezona v španskem prvenstvu zaključena, pod vprašajem pa je verjetno tudi njegov nastop na svetovnem prvenstvu, ki se bo začel čez točno 50 dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zadetek z bele točke je bil edini na tekmi med Barcelono in Celto. Več so jih videli gledalci v Elcheju, kjer so domači slavili s 3:2. Za Atletico Madrid je bil to sedmi poraz na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih oziroma četrti zaporedni v La Ligi. Kljub temu ostaja trdno na četrtem mestu, ki kot zadnje vodi v ligo prvakov v prihodnji sezoni. 

Lamine Yamal v dresu španske reprezentance. Je res pod vprašajem njegov nastop na SP?
Lamine Yamal v dresu španske reprezentance. Je res pod vprašajem njegov nastop na SP?

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Atletico Madrid je, kot še poroča STA, povedel v 10. minuti preko Nicolasa Gonzaleza, osem minut kasneje je izenačil David Affengruber, v 30. minuti pa je sledil odločilni trenutek tekme. Thiago Almada je izgubil žogo, naredil prekrške za najstrožjo kazen in zapustil zelenico z rdečim kartonom.

Preberi še 'Ko bodo naslednjič Viniciusa naslavljali z opico, bomo zapustili teren'

Elche je zadel z bele točke, izkoristil prednost igralca več in si v 75. minuti zagotovil tri točke, ki so ga popeljale izven cone izpada.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet barcelona yamal

Manchester City se je z minimalno zmago zavihtel na vrh Premier League

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
friki24
23. 04. 2026 08.29
Tekma kjer se je zgodilo vec slabega kot dobrega. Nesteto napacnih podaj. Poskodba levo poskodba desno. Yamal prakticno izgubljen za finish sezone, saj vsi vemo kako je z misicnimi poskodbami, v najboljsem primeru en mesec. Seveda pa nemorem ponovno mimo del cerra granda! Razveljavljen cisti gol! Cudno je, da je te crte zrisal v 10ih sekundah, slika je prsli ven 7min kasneje im se to taksna, da se ne vidi v katerem trenutku in kje je bila takrat zoga! Letos in lani na anoeti, pa proti atleticu 8min, vceraj, osasunina tekma kjer je nasel offside pri podaji iz kota yamala in raphinhe, vse to so barci nepravilno odvzeti goli im kaj majo vsi skupnega? V VAR je bil vedno del cerro grande!
Odgovori
0 0
štajerski janezek
23. 04. 2026 08.28
Dame in gospodje! Nova tekma, nova kraja! Kje so sodniki videli ofsajd pri golu Ferrana? 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Zato je izlet v Trst popoln za mamo in hčer
Zato je izlet v Trst popoln za mamo in hčer
Meje v vzgoji: zakaj so ključne za otrokov razvoj?
Meje v vzgoji: zakaj so ključne za otrokov razvoj?
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
zadovoljna
Portal
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Čudežni napitek, ki obljublja raven trebuh je postal viralen
Čudežni napitek, ki obljublja raven trebuh je postal viralen
Pastelna barva, ki bo hit letošnje pomladi
Pastelna barva, ki bo hit letošnje pomladi
vizita
Portal
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Kako prepoznati, da otrok potrebuje podporo: sodobni izzivi duševnega zdravja
Kako prepoznati, da otrok potrebuje podporo: sodobni izzivi duševnega zdravja
Zakaj vadba zvečer ni najboljša izbira za vaše telo
Zakaj vadba zvečer ni najboljša izbira za vaše telo
Jana Koteska spregovorila o svoji izkušnji z diagnozo, ki jo je dobila pri 26 letih
Jana Koteska spregovorila o svoji izkušnji z diagnozo, ki jo je dobila pri 26 letih
cekin
Portal
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
moskisvet
Portal
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Ali imata bencin in dizel rok trajanja?
Ali imata bencin in dizel rok trajanja?
Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?
Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
dominvrt
Portal
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
okusno
Portal
Hitra sladica brez peke za tople dni
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Priljubljeno pijačo lahko spremenite v hit poletja
Priljubljeno pijačo lahko spremenite v hit poletja
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669