Preplah v Barci, še bolj pa v taboru furije: Yamal izgubljen do konca sezone, kaj bo s SP?

Lamine Yamal se je poškodoval pri izvedbi najstrožje kazni v 40. minuti, ko je sicer premagal vratarja gostov, a se ob tem ni veselil, temveč obležal na zelenici. V spremstvu zdravniškega osebja Barcelone je odšel v slačilnico, prve informacije o poškodbi stegenske mišice pa niso spodbudne.
Po poročanju različnih katalonskih medijev, med njimi Sporta in El Munda Deportiva, ima natrgano mišico, kar pomeni, da je zanj sezona v španskem prvenstvu zaključena, pod vprašajem pa je verjetno tudi njegov nastop na svetovnem prvenstvu, ki se bo začel čez točno 50 dni.
Zadetek z bele točke je bil edini na tekmi med Barcelono in Celto. Več so jih videli gledalci v Elcheju, kjer so domači slavili s 3:2. Za Atletico Madrid je bil to sedmi poraz na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih oziroma četrti zaporedni v La Ligi. Kljub temu ostaja trdno na četrtem mestu, ki kot zadnje vodi v ligo prvakov v prihodnji sezoni.
Atletico Madrid je, kot še poroča STA, povedel v 10. minuti preko Nicolasa Gonzaleza, osem minut kasneje je izenačil David Affengruber, v 30. minuti pa je sledil odločilni trenutek tekme. Thiago Almada je izgubil žogo, naredil prekrške za najstrožjo kazen in zapustil zelenico z rdečim kartonom.
Elche je zadel z bele točke, izkoristil prednost igralca več in si v 75. minuti zagotovil tri točke, ki so ga popeljale izven cone izpada.
