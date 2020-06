Preplah v Lvivu ni zaustavil ukrajinske nogometne lige

"Iz tega kluba so sporočili, da so vsi okuženi nogometaši in člani strokovnega dela že v samoizolaciji. Klub iz Lvova je odpovedal vse nadaljnje treninge in uvedel dvotedensko karanteno," so sporočili iz elitnega ukrajinskega ligaškega tekmovanja. V tem tekmovanju nastopa tudi slovenski reprezentant Benjamin Verbič, ki je član kijevskega Dinama.

Igralec sredine igrišča kluba Karpati Jegor Nasarinaje v pogovoru za domačo televizijsko hišo dejal, da igralci nimajo nobenih simptomov bolezni in da se vsi dobro počutijo.

Zahodni del Ukrajine, kjer leži Lviv, je med najbolj ogroženimi področji v tej državi. V Ukrajini so doslej potrdili več kot 24.000 primerov okužbe z novim koronavirusom, več kot 700 ljudi je umrlo.