Preplah v taboru galskih petelinov: val bolezni v slačilnici Francije

Francosko izbrano vrsto je štiri dni pred začetkom tekme proti Avstriji na evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji zajel val bolezni, poročajo mediji. Trener Didier Deschamps, napadalec Kingsley Coman in nekateri drugi člani ekipe imajo vnetje nosu in grla. Galski petelini bodo nastopili v Skupini D skupaj z Nizozemsko, Poljsko in Avstrijo in so zagotovo ena izmed atraktivnejših reprezentanc na tem evropskem prvenstvu. Francozi so ne samo favoriti skupine, temveč tudi prvenstva.