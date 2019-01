Preporod rdečih vragov na norveški pogon: bo Solskjaer trajnejša rešitev?

Po vrsti so pred zasedbo Manchester Uniteda v zadnjih petih tekmah 'pokleknili' Cardiff (5 : 1), Huddersfield (3 : 1), Bournemouth (4 : 1), Newcastle (2 : 0) v Premier League in nazadnje v FA-pokalu še moštvo Readinga (2 : 0). Čeprav omenjeni tekmeci, razen morda 'srak' iz Newcastla, ne vzbujajo strahospoštovanja, so dosežki ekipe, ki je še do pred kratkim zelo težko igrala proti moštvom podobne kakovosti ali celo slabšim od teh, zavidanja vredni, saj so plod dela novega stratega, sicer klubske legende Olea Gunnarja Solskjaerja . Odkar je 45-letni Norvežan sedel na vročo trenersko klop rdečih vragov, so se nekateri največji zvezdniki moštva povsem prerodili in naposled le začeli izkazovati ves svoj potencial. Kot na primer zlati francoski reprezentančni vezist Paul Pogba , ki je bil z nekdanjim trenerjem Josejem Mourinhom na bojni nogi, zdaj pa ob proslavi svojih ali zadetkov soigralcev dela trojne salte in s tem kaže vidne znake zadovoljstva.

Legendarni Shearer ne dvomi

Zaostanek za vrhom angleške Premier League je sicer še vedno visok, a za četrtim mestom, ki še pelje neposredno v skupinski del Lige prvakov v naslednji sezoni, Manchester United zaostaja 'le' še za šest točk. Sicer kritična nogometna javnost na Otoku z vsakim dnem izkazuje vse več simpatij do novega trenerja rdečih vragov in se upravičeno sprašuje, ali bo izvršni direktor kluba Ed Woodward v primeru nadaljevanja pozitivnega rezultatskega trenda posegel po (pričakovanem) scenariju in Solskjaerju ponudil dolgoročnejšo pogodbo o sodelovanju.



Ko so novinarji po četrti zaporedni prvenstveni zmagi nad Newcastlom Olea Gunnarja Solskjaerja vprašali, ali bo dejansko po koncu sezone zapustil Veliko Britanijo in odšel nazaj k Möldeju, je jasno in glasno odgovoril: "Želel bi ostati na klopi Manchester Uniteda."



Nekdanji vrhunski napadalec 'srak' in angleške nogometne izbrane vrste Alan Shearerje podal zanimiv pogled na nadaljevanje sezone rdečih vragov in morebiten scenarij, po katerem bi Solskjaer nadaljeval svoje trenersko poslanstvo na Otoku. "Pred Manchester Unitedom so sicer zelo pomembne in neprimerljivo zahtevnejše tekme, kot so bile zadnje pod vodstvom novega trenerja, ki pa si po mojem mnenju zasluži pravo priložnost. Ne glede na izjemno učinkovitost moštva z Old Trafforda v zadnjih nekaj obračunih pa se po drugi strani bojim, kako bodo rdeči vragi delovali v obrambnem delu igre. Tu ima Solskjaer z ekipo namreč še ogromno prostora za napredek. Kaj pa če Ole (Gunnar Solskjaer, op. a.) do konca sezone osvoji še kakšno lovoriko? Me prav zanima, kako bi se takrat odzvalo klubsko vodstvo,"se sprašuje legendarni Shearer.