Celje po visoki zmagi nad Koprom do drugega pokalnega naslova

Po dobrih 20 minutah je sledila kratka prekinitev, saj so celjski navijači zadimili svojega vratarja Ricarda Silvo , kmalu po nadaljevanju, v 26. minuti, pa so Celjani povedli, ko je Svit Sešlar v osrčju kazenskega prostora unovčil podajo z desne strani.

Celje je v pokalnem finalu predvsem v prvem polčasu povsem nadigralo Koper in dvignilo svojo drugo lovoriko v že enajstem finalu v tem tekmovanju. Nazadnje so Celjani, ki so s tem naslovom zagotovili tudi igranje v kvalifikacijah evropske lige v prihodnji sezoni, pred tem pokal osvojili v sezoni 2020/21.

V 36. minuti je znova s podobnega položaja kot prvič poskusil Josifov, vendar je bil premalo natančen, je bil pa zato spreten v 41. minuti, ko so Celjani lepo izigrali koprsko obrambo, na koncu pa je Matko oddal žogo do vtekajočega Josifova za 3:0. V 45 minuti bi kaj lahko bilo že 4:0, če ne bi Matko za nekaj centimetrov zgrešil cilja v kazenskem prostoru.

Neprepoznavni Koprčani v prvem polčasu v napadu niso opravili praktično ničesar, bili tudi brez strela v okvir vrat, privoščili pa so si tudi nekaj (usodnih) napak, tako da je njihovega stratega Slavišo Stojanovića med polčasoma čakala obilica novih navodil.

Povlekel je tudi eno kadrovsko potezo, ko je v igro poslal Sandra Jovanovića namesto Denisa Popovića. Kadrovsko menjavo pa so potrebovali tudi sodniki, poškodovanega glavnega delivca pravice Slavka Vinčića je v 50. minuti zamenjal Bojan Mertik.

Koper je v tem drugem delu moral bolj napasti, vendar mu kaj prida ni uspevalo, na drugi strani pa se je več prostora ponujalo Celjanom, ki so bili nevarni spet v 70. minuti, ko je Jurhar ustavil nov poskus Josifova.

V 75. minuti so Primorci neuspešno zahtevali enajstmetrovko po domnevnem igranju z roko, takoj zatem pa so njihovi navijači poskrbeli za novo prekinitev, ko so na igrišče zmetali nekaj bakel. Po njej so imeli Koprčani tudi prvo resnejšo priložnost, a je bil enkrat na mestu Silva, zadnji strel pa je švignil preko vrat.

V 81. pa so celjski nogometaši postavili piko na i, ko je po hitrem protinapadu Sešlar žogo oddal do Matka, ki je prišel v dvoboj ena na ena z Jurharjem in ga ugnal za 4:0. Zatem je malce zavrela kri, zaradi česar je igro moral predčasno zapustiti koprski nogometaš Felipe Curcio, prav tako pa ni bilo več pravega odpora njegovih soigralcev.