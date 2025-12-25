Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Preprodaja drog: aretirali predsednika Fenerbahčeja

Istanbul, 25. 12. 2025 09.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Sadettin Saran

Sadetina Sarana, predsednika turškega nogometnega kluba Fenerbahče, so policisti v Istanbulu pridržali v okviru razširjene preiskave drog, v katero so bile vpletene vidne osebnosti iz sveta zabave in medijev, poročajo številni tuji mediji.

Sadetina Sarana, ki ima tudi ameriško državljanstvo, so aretirali le nekaj ur po tem, ko so s forenzičnimi testi v vzorcih njegovih las odkrili sledi drog, so poročali tamkajšnji mediji. Prejšnji teden so ga pozvali k pričanju in ga poslali v forenzični center, da bi odvzeli vzorce las in krvi.

Sadetin Saran
Sadetin Saran
FOTO: Profimedia

Od začetka meseca je bilo v okviru preiskave, ki jo nadzira glavno tožilstvo v Istanbulu, pridržanih več deset ljudi. Med njimi so televizijski voditelji, novinarji, pevci, igralci in vplivneži na družbenih omrežjih. Soočajo se z obtožbami, ki segajo od proizvodnje in preprodaje drog do prostitucije.

Saran, ki so ga za predsednika Fenerbahčeja izvolili septembra, je bil prejšnji teden zaslišan zaradi suma dobave in uporabe drog. Istanbulski klub je podprl Sarana in navijačem zagotovil, da bo klub nemoteno nadaljeval svoje delovanje.

sadetin saran predsednik fenerbahče preprodaja drog

Kapetan Tottenhama obtožen zaradi konflikta s sodnikom

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
zadovoljna
Portal
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični
Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
vizita
Portal
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
cekin
Portal
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
moskisvet
Portal
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
S tem je obseden David Beckham
S tem je obseden David Beckham
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
okusno
Portal
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
voyo
Portal
Jelenček Niko 2
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Sandokan
Sandokan
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425