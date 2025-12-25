Preprodaja drog: aretirali predsednika Fenerbahčeja

Sadetina Sarana , ki ima tudi ameriško državljanstvo, so aretirali le nekaj ur po tem, ko so s forenzičnimi testi v vzorcih njegovih las odkrili sledi drog, so poročali tamkajšnji mediji. Prejšnji teden so ga pozvali k pričanju in ga poslali v forenzični center, da bi odvzeli vzorce las in krvi.

Od začetka meseca je bilo v okviru preiskave, ki jo nadzira glavno tožilstvo v Istanbulu, pridržanih več deset ljudi. Med njimi so televizijski voditelji, novinarji, pevci, igralci in vplivneži na družbenih omrežjih. Soočajo se z obtožbami, ki segajo od proizvodnje in preprodaje drog do prostitucije.

Saran, ki so ga za predsednika Fenerbahčeja izvolili septembra, je bil prejšnji teden zaslišan zaradi suma dobave in uporabe drog. Istanbulski klub je podprl Sarana in navijačem zagotovil, da bo klub nemoteno nadaljeval svoje delovanje.