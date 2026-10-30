Preprodaja kokaina in pranje denarja: afera nekdanjega zvezdnika Rome

Radja Nainggolan je eden najbolj prepoznavnih vezistov, ki so v prejšnjem desetletju navduševali na italijanskih zelenicah. Belgijec je svoje najboljše dni preživel pri Romi, kjer je bil član kultne ekipe, ki je leta 2018 proti Barceloni uprizorila enega največjih preobratov v zgodovini Lige prvakov. Odličen je bil tudi v dresu belgijske izbrane vrste, za katero je zbral 30 nastopov. Krasil ga je predvsem top v njegovi desni nogi, s katerim je pognal strah v kosti nasprotnih vratarjev.

Zdaj igra v drugi belgijski ligi, nad njim pa bdi izredno temačna afera. Govora je o mednarodni preprodaji kokaina preko pristanišča v Antwerpu in pranju visokih vsot denarja. Policisti so januarja opravili veliko racijo, v kateri je bilo aretiranih več oseb, med njimi je bil tudi Nainggolan, ki je noč preživel v priporu.