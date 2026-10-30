Preprodaja kokaina in pranje denarja: afera nekdanjega zvezdnika Rome

Radja Nainggolan je eden najbolj prepoznavnih vezistov, ki so v prejšnjem desetletju navduševali na italijanskih zelenicah. Belgijec je svoje najboljše dni preživel pri Romi, kjer je bil član kultne ekipe, ki je leta 2018 proti Barceloni uprizorila enega največjih preobratov v zgodovini Lige prvakov. Odličen je bil tudi v dresu belgijske izbrane vrste, za katero je zbral 30 nastopov. Krasil ga je predvsem top v njegovi desni nogi, s katerim je pognal strah v kosti nasprotnih vratarjev.
Zdaj igra v drugi belgijski ligi, nad njim pa bdi izredno temačna afera. Govora je o mednarodni preprodaji kokaina preko pristanišča v Antwerpu in pranju visokih vsot denarja. Policisti so januarja opravili veliko racijo, v kateri je bilo aretiranih več oseb, med njimi je bil tudi Nainggolan, ki je noč preživel v priporu.
Pod drobnogledom se je znašel, ker je v nekaj mesecih prejel več kot 100.000 evrov gotovine od Nasr-Eddinea Sekkakija, mlajšega brata znanega kriminalca Ashrafa Sekkakija. Belgijec se je branil, da si je denar posodil, ker so mu v Italiji blokirali bančne račune: "Nimam nobenih dolgov, a so mi zaradi ločitve blokirali račune. Sekkaki se mi ni zdel slab fant. O njem nimam ene slabe besede, ni deloval zlobno. Nikdar mi ni govoril o svoji preteklosti, iskreno me tudi ni zanimala. O vsem sem izvedel preko medijev, po moji aretaciji."
Nainggolan na odločitev o svoji usodi še čaka, poleg zaporne kazni tožilstvo zahteva tudi globo v višini 105 tisoč evrov.
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