Prerojena velikana na Camp Nouu lovita slovito zmago

Po Ligi prvakov se na Kanal A in VOYO vrača tudi Liga Evropa. Obračun dveh velikanov na Camp Nouu med Barcelono in Manchester Unitedom bo zagotovo prava paša za oči, saj se bosta soočili moštvi, ki sta trenutno med najbolj vročimi v evropskem nogometu. Prenos v družbi komentatorja Tomaža Lukača se začne ob 18.30.

icon-expand UEFA: Barcelona – Manchester United

Lanska evropska sezona se je za Barcelono zaključila klavrno. Na domačem stadionu so se Katalonci soočili z Eintracht Frankfurtom. Camp Nou je na svoje tribune sprejel 79.468 navijačev, a težava je bila v tem, da jih je skoraj polovica priletela iz Nemčije. Na tej tekmi je Eintracht slavil s 3:2 in na koncu tekmovanje tudi osvojil. "Težko je bilo, nismo se počutili, kot da bi igrali na domačem terenu," je pred tekmo proti Manchester Unitedu priznal vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen. Tiste tekme se je Barcelona lotila s šestega mesta v domačem prvenstvu. Pritisk na vseh frontah je bil velik. Letos je slika popolnoma drugačna. V La Ligi so zmagali enajstkrat več in imajo 24 točk več, kot so jih imeli v tem trenutku lani. Velika prednost na vrhu španskega prvenstva, odlična obramba in nadarjena Pedri ter Gavi Kataloncem vlivajo samozavest, da bo letos rezultat na slovitem Camp Nouu popolnoma drugačen.

icon-expand Pedri je letos v La Ligi dosegel šest zadetkov, kar štirje so bili edini in posledično odločilni na tekmi. FOTO: AP

Letošnje domače tekme Barce v povprečju obišče 82.825 gledalcev, kar je najvišje povprečje od vseh evropskih klubov in kar 28.843 več kot lani. "Ljudje nas res z užitkom spremljajo in strast navijačev ter igralcev je vse bolj povezana," je trenutno vzdušje v slačilnici kluba, ki se izven nogometnih zelenic še vedno sooča z gromozanskimi dolgovi, opisal ter Stegen. Zbuja se tudi velikan v Manchestru Na drugi strani jih pričakuje znan nasprotnik iz Manchestra. Ti moštvi sta se v svoji zgodovini že dvakrat soočili v finalu Lige prvakov. Obakrat je s pomočjo Lionela Messija zmagala Barcelona, a časi so se od leta 2011 še kako spremenili. Barcelona je iz Lige prvakov znova izpadla že v skupinskem delu, Manchester United je skupino E v Ligi Evropa zaključil na drugem mestu za Real Sociedadom. A začetek letošnje sezone je v obeh taborih zdaj zgolj bled spomin na bolj težke čase. Manchester United pod vodstvom Nizozemca Erika ten Haga prvič po odhodu legendarnega Alexa Fergusona deluje kot klub z jasnim načrtom in izrazito identiteto. Odhod Cristiana Ronalda je očitno zapečatil trenerjevo avtoriteto in preporodil moštvo, polno mladih nadarjenih nogometašev in izkušenih veteranov. V Premier Ligi so rdeči vragi trenutno tretji za vodilnim Arsenalom in mestnim sosedom Manchester Cityjem.

icon-expand Erik ten Hag in Casemiro sta bila s svojima prihodoma ključna pri preporodu Uniteda. FOTO: AP