Presenečenje: Suarez namesto v Juventus k Atleticu?

"Fake news (lažne novice, op. a.),"je bil komentar Luisa Suarezav eni zadnjih objav na družbenih omrežjih, kjer se je Urugvajec odzval na medijske zapise v zadnjih nekaj tednih, ki so ga povezovali s prestopom k Juventusu. Urugvajec naj bi bil med tistimi, ki mu je novi trener Barce Ronald Koemanmed prvimi pokazal vrata Camp Noua, a zaenkrat skupaj z dobrim prijateljem Lionelom Messijem, ki je bil prav tako blizu slovesu, še naprej pridno trenira pred začetkom sezone 2020/21.

Deportes Cuatroje v četrtek poročal o zanimanju španskega rivala Barcelone, madridskega Atletica, za katerega seveda brani tudi slovenski reprezentant Jan Oblak. Suarez naj bi bil celo bolj naklonjen selitvi k madridskim rdeče-belim kot k torinskim belo-črnim, pogajanja pa naj bi se že začela. Urugvajec, trdi španska televizija, bi prišel brez odškodnine.

Odšel naj bi Diego Costa

Dnevnik ASje v zadnjem času z ekipo trenerja Diega Simeoneja, ki išče novega srednjega napadalca, povezoval tudi Francoza Alexandra Lacazetta(Arsenal), Raula de Tomasa(Espanyol) in Edinsona Cavanija(prost igralec). AStrdi, da je primer Lacazetta "zapleten". Francozu naj bi ugajalo zanimanje Madridčanov, a ima z Arsenalom še dveletno pogodbo z visoko plačo.

Za De Tomasa iz Madrida v Barcelono, gre sicer za produkta klubske šole Real Madrida, ponudba še ni prispela, je pa nekdanji član Benfice dobro zapisan pri vodilnih v Atleticu. Cavani, dodaja AS, Madridčanom prav tako "še ni zaprl vrat".

"Da bi prihod novega napadalca postal konkretnejši, je ključnega pomena, da en napadalec odide. Vse kaže na to, da bo to Diego Costa. Španski Brazilec bi sprostil približno 20 milijonov evrov sredstev za plače,"je na svoji spletni strani zapisalAS.