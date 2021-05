Presenečenje v Bundesligi: Haaland pred Lewandowskim

Odzivi se po podelitvi priznanja Erlingu Haalandu kar vrstijo in ni jih malo, ki menijo, da so Roberta Lewandowskegana nek način "kaznovali", ker je z 41 goli v sezoni 2020/21 podrl rekord legendarnega Gerda Müllerja (40). Poročali smo že, da so poljskega zvezdnika v Nemčiji celo rotili, naj v zadnjem krogu, v katerega je vstopil izenačen z Müllerjem, ne doseže gola, da bi rekord ostal (tudi) v rokah bavarske legende.

Toda Lewandowski jih ni "poslušal" in za nameček zadel v enem zadnjih napadov na tekmi proti Augsburgu (5:2), s čimer je sezono zaključil z 41 goli na 29 tekmah. Zmagovalec Haaland jih je na 28 tekmah prispeval 27.