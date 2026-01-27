Naslovnica
Nogomet

Šok v Celju: Albert Riera blizu odhoda na klop bundesligaški klub

Celje, 27. 01. 2026 18.55 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
M.D.
Albert Riera

Nemški mediji poročajo, da naj bi bil trener NK Celja Albert Riera zelo blizu prestopa v bundesligaški Eintracht Frankfurt.

Nemški časnik Bild poroča, da je Eintracht Frankfurt, ki je leta 2022 osvojil Ligo Evropa, našel novega trenerja. Odločili naj bi se za trenerja aktualnih slovenskih prvakov in trenutno prepričljivo vodilnih v slovenskem državnem prvenstvu.

Eintracht je odpustil Dina Toppmöllerja, trenutno pa naj bi potekala končna pogajanja med kluboma, saj naj bi Španec očitno sprejel pogodbo, ki so mu jo ponudili Nemci. Celje naj ne bi želelo izgubiti svojega trenerja, jasno pa je, da bo ponudba nemškega velikana preveč mamljiva za Riero, odškodnina zanj pa naj ne bi predstavljala velike ovire.

Albert Riera
Albert Riera
FOTO: Profimedia

"Na ciljni ravnini dogovora smo," je na ponedeljkovem zboru članov bundesligaškega kluba dejal predstavnik uprave Axel Hellmann. "Kmalu bomo predstavili novega trenerja," je dodal. Med kandidati naj bi poleg Riere bila tudi nekdanji trener Dortmunda in Leipziga Marco Rose ter St. Paulija Alexander Blessin. Poleg njiju sta se omenjala tudi trener norveškega Bodø/Glimta Kjetil Knutsen in Jacob Neestrup, ki trenutno vodi Kopenhagen.

Preberi še Sešlar: Tudi Riera je pomemben faktor, da se vračam v Celje

Že pred zadnjim krogom ligaškega dela Lige prvakov je jasno, da se Eintracht Frankfurt ne bo uvrstil v izločilne boje, saj s štirimi točkami zaseda 33. mesto. V sredo pa se bo soočil s Tottenhamom.

eintracht frankfurt albert riera

urib1
27. 01. 2026 20.12
Ko se ga bodo v Nemciji naveličal pa pride spet nazaj v Celje in bo zagotavljal kako je zanj Celje najboljša izbira...💰
Odgovori
0 0
JAZsemTI
27. 01. 2026 20.12
Kek je fraj…
Odgovori
0 0
SpamEx
27. 01. 2026 20.08
No na NZS ga niso izbrali
Odgovori
+1
1 0
mackon08
27. 01. 2026 20.02
Eintracht je nepomemben klub.
Odgovori
-3
0 3
omega _v6
27. 01. 2026 20.06
Veliko pomembneši od Celja!!
Odgovori
+2
2 0
JAZsemTI
27. 01. 2026 20.14
Si pa tam v večji izložbi kot pri Celju. Iz Bundeslige pa v Premier ali LaLigo😏
Odgovori
0 0
oježeš
27. 01. 2026 19.48
Ha ha, pa taka zagotovila, da je podpisal pogodbo z NK Celjem, da ne misli oditi nikamor. Eni so res bleferji, ki pa stremijo le za denarjem. Saj je prav, da gredo tja, kjer so bolje plačani, ampak potem naj se prej ne sprenevedajo in ne lažejo.
Odgovori
+4
4 0
lusma00
27. 01. 2026 19.44
Če je pameten bo šel kar je tudi za pričakovati v Celju se pa po njegovem odhodu zna podreti celotni sistem.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
