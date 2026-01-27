Šok v Celju: Albert Riera blizu odhoda na klop bundesligaški klub

Nemški časnik Bild poroča, da je Eintracht Frankfurt, ki je leta 2022 osvojil Ligo Evropa, našel novega trenerja. Odločili naj bi se za trenerja aktualnih slovenskih prvakov in trenutno prepričljivo vodilnih v slovenskem državnem prvenstvu.
Eintracht je odpustil Dina Toppmöllerja, trenutno pa naj bi potekala končna pogajanja med kluboma, saj naj bi Španec očitno sprejel pogodbo, ki so mu jo ponudili Nemci. Celje naj ne bi želelo izgubiti svojega trenerja, jasno pa je, da bo ponudba nemškega velikana preveč mamljiva za Riero, odškodnina zanj pa naj ne bi predstavljala velike ovire.
"Na ciljni ravnini dogovora smo," je na ponedeljkovem zboru članov bundesligaškega kluba dejal predstavnik uprave Axel Hellmann. "Kmalu bomo predstavili novega trenerja," je dodal. Med kandidati naj bi poleg Riere bila tudi nekdanji trener Dortmunda in Leipziga Marco Rose ter St. Paulija Alexander Blessin. Poleg njiju sta se omenjala tudi trener norveškega Bodø/Glimta Kjetil Knutsen in Jacob Neestrup, ki trenutno vodi Kopenhagen.
Že pred zadnjim krogom ligaškega dela Lige prvakov je jasno, da se Eintracht Frankfurt ne bo uvrstil v izločilne boje, saj s štirimi točkami zaseda 33. mesto. V sredo pa se bo soočil s Tottenhamom.
