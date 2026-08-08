Dva velika obrambna prestopa: Araujo v Liverpool, Romero vse bližje Atleticu

Liverpool je v svojo obrambno linijo dodal veliko ime. Ronald Araujo, eden najbolj prepoznavnih obrazov Barcelone, bo kariero nadaljeval pri angleškem velikanu Liverpoolu. Urugvajec, ki je znan po svoji fizični moči, hitrosti in dobrem branjenju ena na ena, bi lahko bil zelo pomembna okrepitev v obrambnih vrstah Liverpoola.
Eden izmed glavnih kapetanov Barcelone v prejšnjih sezonah se na otok seli kot posojen nogometaš.
Vse bližje prestopu v Španijo pa je finalist zadnjega svetovnega prvenstva, reprezentant Argentine Cristian Romero. Argentinec, ki velja za enega najbolj agresivnih in nepopustljivih branilcev na svetu, bi lahko kaj kmalu postal novi soigralec slovenskega reprezentančnega kapetana Jana Oblaka pri Atletico Madridu.
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