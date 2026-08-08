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Nogomet

Dva velika obrambna prestopa: Araujo v Liverpool, Romero vse bližje Atleticu

Ljubljana, 08. 08. 2026 10.25 pred dvema dnevoma 1 min branja 14

Avtor:
K.I.
Ronald Araujo

Poletje na nogometni tržnici postaja vse bolj zanimivo. Med odmevnejšimi zgodbami sta Ronald Araujo in Cristian Romero, ki bi v prihodnji sezoni lahko nosila dresa dveh evropskih velikanov. Araujo se seli na Otok, medtem ko naj bi bil Romero vse bližje španski prestolnici.

Liverpool je v svojo obrambno linijo dodal veliko ime. Ronald Araujo, eden najbolj prepoznavnih obrazov Barcelone, bo kariero nadaljeval pri angleškem velikanu Liverpoolu. Urugvajec, ki je znan po svoji fizični moči, hitrosti in dobrem branjenju ena na ena, bi lahko bil zelo pomembna okrepitev v obrambnih vrstah Liverpoola.

Eden izmed glavnih kapetanov Barcelone v prejšnjih sezonah se na otok seli kot posojen nogometaš.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vse bližje prestopu v Španijo pa je finalist zadnjega svetovnega prvenstva, reprezentant Argentine Cristian Romero. Argentinec, ki velja za enega najbolj agresivnih in nepopustljivih branilcev na svetu, bi lahko kaj kmalu postal novi soigralec slovenskega reprezentančnega kapetana Jana Oblaka pri Atletico Madridu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet Liverpool ATLETICO MADRID

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KOMENTARJI14

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoriSušan
08. 08. 2026 14.26
Srečno Ronaldu
Odgovori
+4
7 3
Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 12.06
Kaj pa če bo tudi Romero prej vprašal Messija kateri klub naj izbere, kot je Rodri vprašal Pepa?
Odgovori
+10
14 4
Kolllerik
08. 08. 2026 11.50
Dobra novica! Zadeve postajajo bolj jasne. Torres je tudi že skoraj v PSG ju. Ronney prav tako gre, na izposojo ali v prodajo. Tudi Casado gre v Arabijo, samo zmenijo se še za višijo transferja. Upam, da uspešno.... Na izposojo planirajo H. Forta.
Odgovori
+3
9 6
Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 11.55
Še kakšna prodaja z možnostjo odkupa pa bo
Odgovori
+5
9 4
Kolllerik
08. 08. 2026 12.04
Drži. Z realizacijo odhoda Torresa, Arauja in ostalih postaja finančno mogoč tudi nakup tako Rodrija kor Alvareza. Tu je zgleda 262 prav napisal. Aja, še to. Thiago Messi, eden od sinov najboljšega med najboljšimj, je pred vrati La Masie!
Odgovori
+1
7 6
Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 12.22
Realnost je taka s sinovi igralcev , ki smo jih poznali ..... Maldini, Simeone, Haaland, Schmeichel pa smo že pri koncu
Odgovori
+3
7 4
Lucky
08. 08. 2026 14.43
Not mečeš z žličko, vn pa z lopato. Prosto po Kolleriku.
Odgovori
-2
2 4
Kolllerik
08. 08. 2026 15.25
Tamau Simeone je prišel do finala mundiala in imel udarec celo za izenačenje.
Odgovori
+2
5 3
Kolllerik
08. 08. 2026 15.26
Vi2 genija morta ves optimizem pokvart...
Odgovori
+1
4 3
Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 15.42
So bili klubi v preteklosti že preveč optimistični po dokaj dobrih prestopnih prestopih , pa se je prelilo v veliko razočaranje, naslove pa osvajale ekipe, ki so imele prepoved nakupov ali pa izgubile ključne igralce od Reala, PSG, Chelsea in seveda Barcelone....prvo skočimo....
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+0
2 2
Kolllerik
08. 08. 2026 16.03
Brez optimizma ni nič.
Odgovori
+3
5 2
Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 11.43
To zgleda dobro, Liverpool naj bi pokril vso plačo igralcu na posoji...... dobra je tudi novica , da je Realist7 opazil nekje novico, da se Rodri že uči španskega jezika
Odgovori
+9
13 4
mmickica
08. 08. 2026 12.20
🤣🤣🤣
Odgovori
+9
12 3
buco_konj
08. 08. 2026 11.41
Araujo se zdi novinarju zlata žoga obrambe, na klopi.
Odgovori
+0
1 1
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