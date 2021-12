Presenetljivi Freiburg po zmagi nad Bayerjem skočil na tretje mesto

Nogometaši iz Freiburga so pravi hit prvega dela Bundeslige, po današnji zmagi nad lekarnarji pa bodo prezimili na tretjem mestu. Povedli so v 33. minuti, ko je Italijan Vincenzo Grifo zadel z enajstmetrovke, v izdihljajih prvega polčasa pa je njihovo prednost izničil Čilenec Aranguiz. V drugem polčasu je Freiburg le zlomil odpor do današnje tekme tretjeuvrščenega Bayerja, zmagoviti gol pa je na stadionu Europa-Park v 84. minuti dosegel Kevin Schade.

Jesen znova v znamenju Bayerna

Jesenski del je minil v znamenju 31-kratnega nemškega prvaka iz bavarske prestolnice, ki je na petkovi prvi tekmi 17. kroga na kolena položil Wolfsburg s 4:0. Dvoboj sta zaznamovala Poljak Robert Lewandowski in njegov kolega v napadu Thomas Müller. Prvi je v tem koledarskem letu dosegel kar 43 golov, enega več od doslej rekordnega strelskega izkupička legendarnega Gerda Müllerja v letu 1972, drugi pa je nastopil na svoji 400. tekmi v nemškem prvenstvu. Poleg Lewandovskega in Müllerja sta zadela še Francoz Dayot Upamecano in Leroy Sane.

Drugouvrščena Borussia iz Dortmunda je na sobotni tekmi v nemški prestolnici izgubila proti Herthi z 2:3. Nogometaše iz Porurja je v prvem polčasu v vodstvo popeljal Julian Brandt (31.), druga polovice tekme pa je minila v znamenju domačih nogometašev. Za Berlinčane je dva gola dosegel Marco Richter (57. in 69.), enega pa Alžirec Ishak Belfodil (51.). Nekaj upanja je Dortmundčanom vlil zadetek Steffena Tiggesa v 83. minuti, to pa je bilo tudi vse, kar so dosegli na olimpijskem stadionu v Berlinu.