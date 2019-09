Presenetljivo: Juventus zaradi Ronaldove plače vknjižil izgubo

Italijanski spletni medij Calcio e Finanza je poročal, da je narasel Juventusovklubski dolg, in sicer s 309,8 milijona evrov na kar 463,5 milijona evrov. Kot so sporočili iz stare dame, je za 24. oktober sklicana skupščina delničarjev kluba, na kateri bodo odločali o dokapitalizaciji za 300 milijonov evrov.

Glavni delničar kluba je holding Exor, ki je v lasti vplivne italijanske družine Agnelli, pod dežnikom katerega je tudi avtomobilski velikan Fiat-Chrysler.

Juventus je nepremagljiv na Apeninskem polotoku, v domačem prvenstvu serie A je v zadnjih osmih sezonah zaporedoma osvojil scudetto, nekoliko slabše pa gre Torinčanom v Ligi prvakov. Njihove ambicije se lani kljub zvezdniški zasedbi niso uresničile, potem ko jih je v četrtfinalu zaustavila mlada ekipa Ajaxa.

Juventusove odhodke je lani poleti zaznamoval prihod Cristiana Ronalda, ko so španskemu Real Madridu izplačali 112 milijonov evrov za portugalskega napadalca. Prav višji odhodki, povezani z Ronaldovo plačo, so tudi v ozadju izgube, ki se je podvojila v primerjavi s poslovnim letom leto poprej, ko je znašala 19,2 milijona evrov.

Na odhodkovni strani je namreč opazen porast stroškov za plače v višini 68 milijonov evrov, kar je posledica prav Ronaldovega prihoda. Ti stroški so skočili z 233,3 milijona na 301,3 milijona evrov. 34-letnik na leto igra za 31 milijonov evrov, kar v kosmatem znesku po plačilu davkov znese 54,24 milijona evrov. Pri aktualnem italijanskem prvaku bi poslovali pozitivno, če ne bi plačevali Ronalda. Bianconeri so v sezoni 2016/17 vpisali dobiček 42 milijonov evrov.

Učinek Ronaldovega prihoda se tako že pozna na klubskih financah, ampak za zdaj v negativnem smislu, kar je v nasprotju s sprva zelo pozitivnim pričakovanjem vodilnih, da se bo marketinški učinek Portugalčevega prihoda odrazil v takojšnjem velikanskem porastu prihodkov zaradi prodaje izdelkov, dresov in oglaševanja. Opazna je rast prihodkov, vendar pa še vedno ni tolikšna, da bi prihodki pokrili odhodke. V lanski sezoni so sicer imeli rekordno visoke prihodke v višini 621,5 milijona evrov, kar je kar 23 odstotkov več kot v primerjavi s prejšnjo sezono, ko so znašali 504,7 milijona evrov.