VIDEO: Preskočil ograjo, da bi se poveselil z igralci, nato pa enega izmed njih brcnil v mednožje

Na tekmi 29. kroga angleške League One med Charltonom in Accringtonom, gre za drugo razredno klubsko tekmovanje na Otoku, je odločitev padla v zadnjih sekundah dvoboja. Potem ko je že kazalo, da se bo obračun končal brez golov, je sodnik dosodil najstrožjo kazen za gostitelje in Karlan Grantje dosegel zmagoviti zadetek. Sledilo je nepopisno veselje med navijači, ki so vdrli na igrišče. Eden izmed njih je svojega ljubljenca med navijaškim rajanjem (nenamenoma) zadel naravnost v mednožje. Nogometaš je padel kot pokošen in si še nekaj časa ni opomogel od bolečin.