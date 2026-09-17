Balkovec: Gol mi pomeni veliko, še več pa zmaga ekipe

Tekla je 88. minuta, ko je Jure Balkovec s strelom malce z leve strani z dobrih 20 metrov žogo je poslal v bližnji zgornji kot nemočnega vratarja Celte iz Viga.
Občasni slovenski reprezentančni branilec po tekmi ni skrival navdušenja nad dejstvom, da je prav njegov zadetek odločil srečanje v Nikoziji. "Zelo sem vesel, ne samo zaradi zadetka, ampak predvsem zaradi velike zmage. Tako moramo nadaljevati tudi v prihodnje," je uvodoma dejal 32-letni Balkovec.
"V prvem polčasu smo si priigrali dve ali tri priložnosti za zadetek, vendar je Radu odlično posredoval. Celta je zelo kakovostna ekipa in tudi sama je imela nekaj lepih priložnosti, zato je ta zmaga še toliko vrednejša. Pokazali smo, da smo lahko konkurenčni in da lahko premagamo ekipo iz La Lige. Nogomet je ekipni šport. Če dobim priložnost, da preizkusim svoj strel, bom to tudi storil. Kar lahko obljubim, je, da se bomo še naprej trudili po najboljših močeh," je dodal zadovoljni Jure Balkovec.
Omonia je torej nekoliko presenetljivo vzela skalp favorizirani Celti, čez slab mesec dni pa bo ciprsko moštvo v okviru drugega kroga Lige Evropa gostovalo v Celju.
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