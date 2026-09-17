Balkovec: Gol mi pomeni veliko, še več pa zmaga ekipe

Tekla je 88. minuta, ko je Jure Balkovec s strelom malce z leve strani z dobrih 20 metrov žogo je poslal v bližnji zgornji kot nemočnega vratarja Celte iz Viga.

Občasni slovenski reprezentančni branilec po tekmi ni skrival navdušenja nad dejstvom, da je prav njegov zadetek odločil srečanje v Nikoziji. "Zelo sem vesel, ne samo zaradi zadetka, ampak predvsem zaradi velike zmage. Tako moramo nadaljevati tudi v prihodnje," je uvodoma dejal 32-letni Balkovec.