Presrečni Kramer: Odigrali smo najslabšo tekmo, a si zaslužili napredovanje

Čeprav so nogometaši Borussie Mönchengladbach v špansko prestolnico pripotovali odločeni vzeti še en veliki skalp v letošnji sezoni elitne Lige prvakov, je dogajanje na zelenici legendarnega Alfreda Di Stefana pokazalo povsem drugačno razmerje moči v primerjavi s 13-kratnim evropskim klubskim prvakom.

Ta se je sicer na prvem medsebojnem obračunu konec oktobra resda izvlekel z remijem 2:2, a ko je bilo to najbolj potrebno – v tekmi za biti ali ne biti – so varovanci Zinedina Zidana prikazali bistveno več od zasedbe, ki jo že nekaj časa zelo uspešno vodi strateg Marco Rose. Po porazu z 2:0 so se nogometaši v temnih dresih zapodili do tabličnih računalnikov in čakali na novice iz Donjecka, kjer sta se za napredovanje prav tako borili moštvi Šahtarja in milanskega Interja našega Samirja Handanovića. Ko je postalo jasno, da se je obračun v Ukrajini končal brez zadetkov (0:0), veselju kapetana Larsa Stindla in druščine ni bilo videti konca.