Prestavili tudi tekmo Manchester Uniteda proti Brentfordu

Več igralcev in članov osebja na Old Traffordu je oddalo pozitiven izvid na okužbo s covidom-19. Tekmi Norwich – Aston Villa in Manchester City – Leeds za zdaj ostajata na torkovem sporedu premier league.

Pri Manchester Unitedu so zaradi številnih okužb zaprli tudi vadbeni kompleks v Carringtonu, so še zapisali v uradni izjavi, objavljeni na spletni strani lige. Dodali so, da bo omenjeno srečanje predvidoma odigrano v torek, 14. decembra.