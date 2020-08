Prestavljena tudi tekma Maribora in Aluminija

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, se bo Nogometna zveza Slovenije (NZS) o terminu tekme odločala šele po testiranju nogometašev Aluminija, slednji pa bodo današnje skupno testiranje zaradi inkubacijske dobe izpustili. Pred to tekmo sta bili zaradi podobnega razloga prestavljeni tekmi 1. kroga med Domžalami in Bravom ter 2. kroga med Domžalami in Mariborom. To pomeni, da bodo nogometaši Maribora sezono v domačem prvenstvu začeli šele v 3. krogu.