Prestop Ikwuemesija v Le Havre padel v vodo

Sedaj bo zelo zanimivo videti, kaj bodo storili v taboru aktualnih podprvakov. Nobena skrivnost ni, da so si kar 195 centimetrov visokega in izjemno eksplozivnega Nigerijca želeli zadržati vsaj do evropskih kvalifikacijah. Težava pa je, da je Ikwuemesi v že omenjenem intervjuju odkrito kritiziral trenerja Romana Pilipčuka, zato si je težko predstavljati, da so mu vrata v celjsko garderobo še naprej na stežaj odprta.