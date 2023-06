Prestop iz video igrice: iz hrvaškega drugoligaša v Barco za pet milijonov

Na uradno potrditev prestopa sicer še čakamo, a je o njem na svojem Twitter računu med drugim poročal preverjeni novinar Fabrizio Romano. Mikayil Faye bo Blaugrano stal pet milijonov evrov, Kustosija pa bi še nekaj več utegnila zaslužiti z morebitnimi bonusi. Za senegalskega osrednjega branilca sta se bojda močno zanimala tudi Chelsea in Borussia Dortmund.

18-letnik je v drugi hrvaški ligi zbral 14 nastopov, 1140 minut in en zadetek. Je tudi član senegalske reprezentance do 17 let, za katero je doslej nastopil desetkrat. Poleg štoperskega mu ni tuj niti levi bočni položaj. Pri Barceloni v njem vidijo dolgoročno naložbo za zadnjo vrsto.

"Ni dober, fenomenalen je. Na Youtubu si poglejte posnetke tekem senegalske reprezentance in videli boste, kako dober je. On je zver, ne nogometaš. Moram omeniti, da je pri nas igral s pol moči. Priprav sploh ni oddelal z nami, Kustosija je bila zanj samo poligon. Kaj vse je pred njim, pa lahko samo ugibam," je za hrvaške medije pred časom dejal trener kluba Samir Toplak.