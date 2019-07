Prestop Pogbaja v Real bi še drugič v tem letu podrl španski rekord

Če gledamo samo višino plačane odškodnine, je prestop Joaa Felixaiz Benfice v Atletico Madrid tretji najdražji v zgodovini, selitev portugalskega bisera iz vrst lizbonskega velikana je rdeče-beli klub iz španske prestolnice stal 127,2 milijona evrov, več je plačal samo Paris Saint-Germain za svoj zvezdniški napadalni dvojec Neymar Jr.-Kylian Mbappe (222 oziroma 180 milijonov).

POGBA

Prestop Felixa pa je najdražji v zgodovini Iberskega polotoka, a po poročanju dnevnika ASbi se lahko ta "dosežek" na vrhu večne lestvice obdržal le do (morebitne) selitve francoskega vezista Paula Pogbajaiz vrst Manchester Uniteda v Real Madrid, ki naj bi moral odšteti najmanj 135 milijonov evrov. Realov trener Zinedine Zidanebojda še naprej pritiska na klubsko vodstvo na čelu s predsednikom Florentinom Perezom, da naj vendarle premislijo o vseh možnostih, ki so na voljo.

"Zidane vztraja pri Florentinu in (direktorju Reala, op. a.) Joseju Angelu Sanchezu, da bi se potrudila za prihod Francoza. Glede na to, da je United neomajen, saj se ne želi niti začeti pogajati, se že ve, da operacije ne bo moč izpeljati za manj kot 135–140 milijonov evrov. To bi pomenilo, da bi podrli rekord Madrida, ki ga držita (Gareth) Bale (101 milijon) in (Eden) Hazard (100 + 30 v dodatkih). Cristiano (Ronaldo) je ostal na 96, prišel je ravno iz Manchester Uniteda (leta 2009)," poroča AS.

Njegov vpliv bi bil 'brutalen'

Prihod Pogbaja bi presegel tudi prestop francoskega krilnega napadalca Ousmana Dembelejaiz Borussie Dortmund v Barcelono (105 milijonov z dodatki) in prestop brazilskega napadalnega vezista Liverpoola Philippeja Coutinha (120 z dodatki). ASdodaja, da prestop Pogbaja za Real "ne bi predstavljal težav", saj bi se jim zaradi njegovih 26 let in dolgoročnega sodelovanja (najmanj pet let) vložek hitro povrnil. Pri Realu naj bi že opravili študijo, ki se je osredotočala na marketinški in finančni vpliv, ki bi ga na klub imel prihod kontroverznega svetovnega prvaka, rezultati pa naj bi bili (pozitivno) "brutalni".

"Njegova oglaševalska moč ni vprašljiva. V dveh letih se ti prestop že povrne,"so še sklenili pri dnevniku AS.