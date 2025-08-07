Prestop Sona v Los Angeles podrl rekord lige MLS

"Prišel sem zmagovat in dal bom vse od sebe," je na predstavitveni novinarski konferenci na stadionu BMO dejal Son Heung-min, ki je Tottenham zapustil kot peti najboljši strelec v zgodovini kluba. Za londonsko ekipo je dosegel 173 golov.
V sredo se bosta v italijanskem Vidmu za Evropski superpokal udarila zmagovalec Lige prvakov PSG in zmagovalec Lige Evropa Tottenham. Tekmo si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.
"Sonny je globalna ikona in eden najbolj dinamičnih ter uspešnih igralcev na svetovni ravni. Ponosni smo, da si je za naslednje poglavje svoje izjemne kariere izbral Los Angeles," je dodal sopredsednik in generalni direktor kluba John Thorrington.
Son, ki je nekoč igral tudi za nemška HSV in Bayer Leverkusen, bo v mestu angelov znova združil moči s francoskim vratarjem Hugom Llorisom, svojim nekdanjim ter dolgoletnim soigralcem pri Tottenhamu.
Los Angeles FC je trenutno na šestem mestu v zahodni konferenci MLS. Za vodilnim San Diegom zaostaja 10 točk, a ima tudi tri tekme manj.
