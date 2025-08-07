Svetli način
Prestop Sona v Los Angeles podrl rekord lige MLS

07. 08. 2025

S.V. , STA
Južnokorejski nogometni zvezdnik Son Heung-min je po 10 letih zapustil angleški Tottenham, svojo kariero pa bo nadaljeval v ZDA. Po poročanju tujih je prestop 33-letnega nogometaša v Los Angeles FC ovrednoten na 26 milijonov dolarjev oziroma 22,3 milijona evrov, kar je rekord v ligi MLS.

"Prišel sem zmagovat in dal bom vse od sebe," je na predstavitveni novinarski konferenci na stadionu BMO dejal Son Heung-min, ki je Tottenham zapustil kot peti najboljši strelec v zgodovini kluba. Za londonsko ekipo je dosegel 173 golov.

"Sonny je globalna ikona in eden najbolj dinamičnih ter uspešnih igralcev na svetovni ravni. Ponosni smo, da si je za naslednje poglavje svoje izjemne kariere izbral Los Angeles," je dodal sopredsednik in generalni direktor kluba John Thorrington.

Son Heung-min
Son Heung-min FOTO: AP

Son, ki je nekoč igral tudi za nemška HSV in Bayer Leverkusen, bo v mestu angelov znova združil moči s francoskim vratarjem Hugom Llorisom, svojim nekdanjim ter dolgoletnim soigralcem pri Tottenhamu.

Los Angeles FC je trenutno na šestem mestu v zahodni konferenci MLS. Za vodilnim San Diegom zaostaja 10 točk, a ima tudi tri tekme manj.

