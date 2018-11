Prestopil je mejo: zato je umrl brazilski nogometaš, podjetnik imel pomagače

24-letni Correa je bil zasačen v postelji Edsonove žene Cristiane, ki naj bi po besedah slednjega in hčerke klicala na pomoč, ker da jo je nogometaš Saa Benta želel posiliti. Na postelji naj bi prejel udarec v glavo, nato pa so ga odnesli v prtljažnik avtomobila in odpeljali. Podjetnik Edson Brittes je umor priznal, povedal je, da je bil ves iz sebe, ko je videl Daniela na svoji ženi, s katero je poročen 20 let, in je ta klicala na pomoč.

PREBERITE ŠE: Podjetnik priznal brutalen umor nogometaša

V javnost so prišle slike in sporočila, ki jih je nogometaš Daniel Correapreko Whatsappa pošiljal nekaj ur pred smrtjo na zabavi za 18. rojstni dan Edsonove hčerke. Iz sporočil in slik, na katerih se Daniel slika z ženo, ko ta spi, je razvidno, da ga je prijatelj opozarjal na to, da ga bodo zasačili in vrgli iz hiše. "Pojedel bom mamo slavljenke in oče je tudi tukaj,’’se je glasilo sporočilo nogometaša prijatelju. Ta mu je odgovoril: "Ali oče spi? Nič ne moreš storiti, vrgli te bodo iz hiše." Nato je nogometaš poslal fotografijo, na kateri leži skupaj ob speči Edsonovi ženi. "Pretepli te bodo, prišel bo mož in te pošteno zdelal," mu je odgovoril prijatelj.

PREBERITE ŠE: Nogometaša našli skorajda obglavljenega v gozdu ob cesti

"Vemo, da so še tri osebe vstopile v avto in pomagale pri umoru Brittesa," je pojasnil komisar Amadeu Trevisan. Ta je dodal, da je šlo za okrutno pretiravanje: "To je eksces, popolnoma neuravnoteženo. Ni bilo potrebe po tem, da so ga tako uničili, še manj na takšen okruten in zahrbten način."