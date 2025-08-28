Prestopna bomba: Olimpiji bo pomagal 97-kratni reprezentant

Kurtić je za Slovenijo zbral kar 97 nastopov, več od njega jih imata le Boštjan Cesar in Bojan Jokić . V dresu s Triglavom na prsih je debitiral maja 2012, zadnji nastop je vknjižil novembra lani proti Norveški. Bil je tudi član slovenske zasedbe na lanskem Euru, kjer je zaigral proti Danski.

Jasmin Kurtić je nazadnje igral za Südtirol v drugi italijanski ligi, s katerim je konec marca prekinil pogodbo. Odtlej ni imel delodajalca, a je za slovenske medije večkrat zatrdil, da še ne misli prenehati z igranjem vrhunskega nogometa.

Jasmin Kurtić je v bogati karieri igral za številne italijanske prvoligaše. V Serie A je zbral kar 289 nastopov.

V zadnjih dveh ciklih ga Matjaž Kek pričakovano ni vpoklical, saj je bil brez kluba in tako daleč stran od tekmovalnega ritma. 36-letnik iz Črnomlja si s prihodom v Olimpijo, kjer z minutažo glede na trenutno konkurenco na sredini igrišča ne bi smel imeti težav, želi znova potrkati na reprezentančna vrata.

Olimpija prestopa sicer še ni uradno potrdila. Pričakuje se, da se bo to zgodilo po nocojšnji tekmi play-offa za Konferenčno ligo. Zmaji bodo proti armenskemu Noahu lovili kar tri gole zaostanka s prve tekme v Stožicah, tako da so njihove možnosti za tretjo zaporedno evropsko jesen minimalne.

Kurtić je v slovenski ligi že igral na začetku svoje kariere, ko je 15 nastopov zbral v dresu Gorice, preden je januarja 2011 prestopil v Palermo. Nato je igral še za Varese, Sassuolo, Torino, Fiorentino, Atalanto, SPAL, Parmo, PAOK iz Soluna, Craiovo in Südtirol.