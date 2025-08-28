Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Prestopna bomba: Olimpiji bo pomagal 97-kratni reprezentant

Ljubljana , 28. 08. 2025 12.49 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
13

Jasmin Kurtić, ki je že od konca marca brez kluba, bo kariero nadaljeval v ljubljanski Olimpiji. Po naših informacijah sta se strani že dogovorili za kratkoročno sodelovanje.

Trener Olimpije Erwin van de Looi naj bi v kratkem dočakal odmevno okrepitev.
Trener Olimpije Erwin van de Looi naj bi v kratkem dočakal odmevno okrepitev. FOTO: Damjan Žibert

Jasmin Kurtić je nazadnje igral za Südtirol v drugi italijanski ligi, s katerim je konec marca prekinil pogodbo. Odtlej ni imel delodajalca, a je za slovenske medije večkrat zatrdil, da še ne misli prenehati z igranjem vrhunskega nogometa. 

Kurtić je za Slovenijo zbral kar 97 nastopov, več od njega jih imata le Boštjan Cesar in Bojan Jokić. V dresu s Triglavom na prsih je debitiral maja 2012, zadnji nastop je vknjižil novembra lani proti Norveški. Bil je tudi član slovenske zasedbe na lanskem Euru, kjer je zaigral proti Danski. 

Jasmin Kurtić je v bogati karieri igral za številne italijanske prvoligaše. V Serie A je zbral kar 289 nastopov.
Jasmin Kurtić je v bogati karieri igral za številne italijanske prvoligaše. V Serie A je zbral kar 289 nastopov. FOTO: AP

V Stožicah znova potrkati na reprezentančna vrata?

V zadnjih dveh ciklih ga Matjaž Kek pričakovano ni vpoklical, saj je bil brez kluba in tako daleč stran od tekmovalnega ritma. 36-letnik iz Črnomlja si s prihodom v Olimpijo, kjer z minutažo glede na trenutno konkurenco na sredini igrišča ne bi smel imeti težav, želi znova potrkati na reprezentančna vrata.

Olimpija prestopa sicer še ni uradno potrdila. Pričakuje se, da se bo to zgodilo po nocojšnji tekmi play-offa za Konferenčno ligo. Zmaji bodo proti armenskemu Noahu lovili kar tri gole zaostanka s prve tekme v Stožicah, tako da so njihove možnosti za tretjo zaporedno evropsko jesen minimalne. 

Kurtić je v slovenski ligi že igral na začetku svoje kariere, ko je 15 nastopov zbral v dresu Gorice, preden je januarja 2011 prestopil v Palermo. Nato je igral še za Varese, Sassuolo, Torino, Fiorentino, Atalanto, SPAL, Parmo, PAOK iz Soluna, Craiovo in Südtirol.

nogomet jasmin kurtić olimpija
Naslednji članek

Dokončna oprostilna sodba za Blatterja in Platinija

SORODNI ČLANKI

Dokončna oprostilna sodba za Blatterja in Platinija

Elšnik zapušča Beograd? Zanj se je ogrel turški velikan

Celje brani minimalno prednost, Olimpija lovi preobrat

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
28. 08. 2025 13.57
+3
lahko bi še onega iz Prul Cimeta velikega reaktivirali, bi bilo vsaj malo več gledalcev na tekmi
ODGOVORI
3 0
wsharky
28. 08. 2025 13.56
+1
to pa je res udarna bomba prestopa ha ha ha
ODGOVORI
1 0
Ricola Swiss
28. 08. 2025 13.55
+1
Sedaj pa morajo aktivirati še Cimerotića in Šoškiča!
ODGOVORI
1 0
mimgrede
28. 08. 2025 13.28
+2
Na igrišču ne bo tak problem, kot v slačilnici. Kurtić je precej "trd" karakter, ki se bo s svojo kilometrino težko podredil obstoječi hierarhiji v ekipi, razen, če ga je spametovalo dosedanje obdobje brez kluba.
ODGOVORI
2 0
Hc4life
28. 08. 2025 13.20
+3
Zdaj bo pa liga prvakov končno osvojenaǰ
ODGOVORI
3 0
Cupko
28. 08. 2025 13.15
+4
Samo da ne bojo še Branka Oblaka aktiviral
ODGOVORI
4 0
JOSEPH HAYDN
28. 08. 2025 13.12
+3
Pomagal nazadovat ali kaj
ODGOVORI
3 0
Pa kaj
28. 08. 2025 13.10
+4
Namesto mladih, obetavnih, pride star, brez obetov😂
ODGOVORI
4 0
Blue Dream
28. 08. 2025 13.18
-3
Ponavadi je najboljša kombinacija mladih in starih z neprecenljivimi izkušnjami. 10 leti igranja v Serie A je veliko
ODGOVORI
0 3
Blue Dream
28. 08. 2025 14.13
možno pa tudi da je blo to včasih in danes ne velja več v sodobnem nogometu
ODGOVORI
0 0
tincoop
28. 08. 2025 13.06
+2
Upam, da bo tako kot je bil za reprezentanco, sedaj tudi za Olimpijo "sidro" ki bremza ekipo.
ODGOVORI
2 0
Blue Dream
28. 08. 2025 13.01
-1
Dobra poteza. Ima veliko izkušenj v Serie A in na reprezentančnem nivoju
ODGOVORI
3 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163